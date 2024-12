K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¹ë²ÚÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¡Ø2024 AAA¡Ù¤òU-NEXTÆÈÀê¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年12月27日(金)開催の韓国授賞式『2024 Asia Artist Awards(2024 AAA)』を見放題で独占ライブ配信することを決定いたしました。



「AAA」は、韓国のビッグスターが一同に会する世界初のK-POP・ドラマの総合アワードです。K-POPアーティストによる華麗なパフォーマンスが披露され、豪華俳優陣も大勢出演するとあって毎年反響を呼んでいます。

今回MCを務めるのは、IVEのウォニョンとZEROBASEONEのソン・ハンビンに加えて、MC初挑戦となる俳優のリュ・ジュンヨルの3名。歌手部門には、NewJeans、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE、NCT 127、TWS、&TEAMら人気K-POPアーティストが名を連ね、俳優部門には「涙の女王」のキム・スヒョン、「私の夫と結婚して」のパク・ミニョン、「ソンジェ背負って走れ」のキム・ヘユン&ビョン・ウソク、「財閥 x 刑事」のアン・ボヒョンなど2024年を賑わせた話題作に出演した豪華俳優陣が集結します。さらに日本のみならず世界的な人気を博している坂口健太郎の出演も予告され、豪華出演ラインナップにますます期待が集まっています。

日本ではU-NEXTが『2024 AAA』を独占でライブ配信いたします。授賞式の模様は見放題で配信いたしますので、U-NEXTの月額会員の方ならどなたでもご覧いただけます。グローバルから注目される期待のアワードをぜひお楽しみください。

2024 Asia Artist Awards(2024 AAA)

ライブ配信:2024年12月27日(金)16:30 開演(予定)

見逃し配信:ライブ配信終了後、準備が整い次第配信

※ライブ配信/見逃し配信では字幕・吹替はございません。

※配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。

【出演者(順不同)】

<歌手部門>

NewJeans、LE SSERAFIM、BIBI、EXOのスホ、ZEROBASEONE、KISS OF LIFE、WHIB、BUS because of you i shine、DAY6、NCT 127、NCT WISH、QWER、TWS、WayV、&TEAM ほか

<俳優部門>

キム・ミン、キム・スヒョン、キム・ヘユン、パク・ミニョン、ビョン・ウソク、アン・ボヒョン、チャン・ダア、チョ・ユリ、チュウォン、ボミン、坂口健太郎 ほか

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。





U-NEXT:https://video.unext.jp



U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年11月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。