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https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
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https://corporate.canon.jp/sustainability/social/human/customer-harassment