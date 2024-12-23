¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸―Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«―¡×Íè¾ì¼Ô10 Ëü¿Í¤òÃ£À®¡ª
(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡2024 Ç¯11·î1Æü(¶â)¤«¤éËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸―Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«―¡×¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬ 10Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢2024 Ç¯12·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÍè¾ì¼Ô10Ëü¿ÍÃ£À®µÇ°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10Ëü¿ÍÌÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸ ―Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«―¡×¸ø¼°¿ÞÏ¿¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤10Ëü¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éË¬¤ì¤¿Æó¿ÍÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶âÂô¤äÇ®³¤¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÍè¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹©·Ý¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤ó¤À¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥ß¥å¥¦¥Äー¤ÎºîÉÊ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤¤¤Ç¤ó¤·¥Ý¥±¥â¥ó¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ³µÍ×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸―Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«―
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥®¥ã¥é¥êー¡¢NHK¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
´Æ½¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã¹ñÎ©¹©·Ý´Û
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò
¶¨»¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃJ-WAVE
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã2024 Ç¯11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë-2025 Ç¯2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°´ü¡Ã 2024 Ç¯11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë- 2024 Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸å´ü¡Ã 2024 Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë- 2025 Ç¯2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨µÙ´ÛÆü¡§2024 Ç¯12 ·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Á°´ü¡¦¸å´ü¤Ë¤ÆÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤¢¤ê
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥®¥ã¥é¥êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-8-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥é¥¶A MB³¬¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã·î¡¿²Ð¡¿¿å¡¿ÌÚ¡¿Æü 10:00-19:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û 18:30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶â¡¿ÅÚ¡¿½ËÁ°Æü¡¡¡¡ 10:00-20:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û 19:30¡Ë
Åìµþ²ñ¾ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsgallery/sp/kogei-pokemon-ex/
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãazabudaihillsgallery@mori.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥®¥ã¥é¥êー¸ø¼°SNS
Instagram ¡§https://www.instagram.com/azabudaihillsgallery/
X¡ÊµìTwitter¡Ë ¡§https://x.com/ah__gallery
Å¸Í÷²ñÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://kogei.pokemon.co.jp/