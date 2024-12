Âç·¿ºÆ³«È¯»ö¶È¤¬¿Ê¤à Åìµþ¡¦³ë¾þ¶èÎ©ÀÐ¤Ë2024Ç¯12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ¡ÖGiGOÎ©ÀÐ¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、東京都葛飾区の京成電鉄「京成立石駅」近くに、2024年12月24日(火)10時、「GiGO(ギーゴ)立石」をオープンいたします。

※グランドオープンは2024年12月27日(金)

大型再開発事業で注目される「京成立石駅」近くに「GiGO立石」オープン

京成電鉄「京成立石駅」の北口から徒歩約2分の場所に「GiGO立石」がオープンいたします。日本でも代表的な“昭和の下町”として親しまれてきた立石周辺は、大規模な再開発事業が現在進行中の注目エリアです。「GiGO立石」は、同事業の駅北口再開発に隣接するブロックに出店いたします。

店内は2フロア構成で、1階はクレーンゲーム、2階に音楽ゲームやビデオ大型カードゲーム、キッズカードゲームなどを備えています。また、毎週のようにGiGO限定景品が登場予定で、各種イベントも開催いたします。

再開発によって旧商店街のゲームセンターも姿を消していましたが、今回の「GiGO立石」の登場で立石の皆さまが再びアミューズメントを楽しんでいただけるようになります。新しい街づくりが進み、住民の増加が予想される同エリアで、さまざまな遊びをお届けしてまいります。

「GiGO立石」 概要

●住 所:東京都葛飾区立石7丁目3番6号 リ・セブン 1階、2階

●アクセス :京成電鉄「立石駅」より北口より徒歩約2分

●営業時間:10:00~24:00

●営業面積:116坪

●設置台数:合計 96台

クレーンゲーム/45台、体感音楽ゲーム/24台、ビデオ大型マス/23台、キッズカード機/8台

●店舗URL: https://tempo.gendagigo.jp/am/tateishi/

●店舗X:https://x.com/GiGO_tateishi

●電子マネー:使用不可

●GiGOアプリ:対応

●メディア各位:店舗の撮影や店長への取材が可能です。下記よりお問い合わせください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html

オープン記念プレゼントキャンペーン

■店舗でアンケートに答えるとGiGOオリジナルノベルティをプレゼント!

GiGOソーダ

オープンを記念して、「GiGO立石」でアンケートに答えると、「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。 詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認下さい。

※配布の日時と内容詳細は、店舗公式Xでお知らせします。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。