Âç·¿ºÆ³«È¯»ö¶È¤¬¿Ê¤à Åìµþ¡¦³ë¾þ¶èÎ©ÀÐ¤Ë2024Ç¯12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ¡ÖGiGOÎ©ÀÐ¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¡°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤ÎµþÀ®ÅÅÅ´¡ÖµþÀ®Î©ÀÐ±Ø¡×¶á¤¯¤Ë¡¢2024Ç¯12·î24Æü(²Ð)10»þ¡¢¡ÖGiGO¡Ê¥®ー¥´¡ËÎ©ÀÐ¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ï2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
Âç·¿ºÆ³«È¯»ö¶È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖµþÀ®Î©ÀÐ±Ø¡×¶á¤¯¤Ë¡ÖGiGOÎ©ÀÐ¡×¥ªー¥×¥ó
µþÀ®ÅÅÅ´¡ÖµþÀ®Î©ÀÐ±Ø¡×¤ÎËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó2Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¡ÖGiGOÎ©ÀÐ¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤Ê¡È¾¼ÏÂ¤Î²¼Ä®¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Î©ÀÐ¼þÊÕ¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯»ö¶È¤¬¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¡ÖGiGOÎ©ÀÐ¡×¤Ï¡¢Æ±»ö¶È¤Î±ØËÌ¸ýºÆ³«È¯¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï2¥Õ¥í¥¢¹½À®¤Ç¡¢1³¬¤Ï¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡¢2³¬¤Ë²»³Ú¥²ー¥à¤ä¥Ó¥Ç¥ªÂç·¿¥«ー¥É¥²ー¥à¡¢¥¥Ã¥º¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËGiGO¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æµì¾¦Å¹³¹¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖGiGOÎ©ÀÐ¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÎ©ÀÐ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ºÆ¤Ó¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤ß¡¢½»Ì±¤ÎÁý²Ã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ·¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖGiGOÎ©ÀÐ¡× ³µÍ×
¡ü½» ½ê¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èÎ©ÀÐ£·ÃúÌÜ£³ÈÖ£¶¹æ¡¡¥ê¡¦¥»¥Ö¥ó¡¡£±³¬¡¢£²³¬
¡ü¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§µþÀ®ÅÅÅ´¡ÖÎ©ÀÐ±Ø¡×¤è¤êËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó2Ê¬
¡ü±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～24:00¡¡
¡ü±Ä¶ÈÌÌÀÑ¡§116ÄÚ
¡üÀßÃÖÂæ¿ô¡§¹ç·× 96Âæ¡¡
¡¡¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à/45Âæ¡¢ÂÎ´¶²»³Ú¥²ー¥à/24Âæ¡¢¥Ó¥Ç¥ªÂç·¿¥Þ¥¹/23Âæ¡¢¥¥Ã¥º¥«ー¥Éµ¡/8Âæ
¡üÅ¹ÊÞURL: https://tempo.gendagigo.jp/am/tateishi/
¡üÅ¹ÊÞX¡§https://x.com/GiGO_tateishi
¡üÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡§»ÈÍÑÉÔ²Ä
¡üGiGO¥¢¥×¥ê¡§ÂÐ±þ
¡ü¥á¥Ç¥£¥¢³Æ°Ì¡§Å¹ÊÞ¤Î»£±Æ¤äÅ¹Ä¹¤Ø¤Î¼èºà¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html
¡¦»£±Æ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://www.gendagigo.jp/location_form.html
¥ªー¥×¥óµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£Å¹ÊÞ¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤ÈGiGO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
GiGO¥½ー¥À
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖGiGOÎ©ÀÐ¡×¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖGiGO¥½ー¥À¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛÉÛ¤ÎÆü»þ¤ÈÆâÍÆ¾ÜºÙ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸ø¼°X¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¤Ï¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
GiGO¤Î°ÕÌ£
Get into the Gaming Oasis¡á¥²ー¥à¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¡ª
¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤ÎÍßµá¤ò¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¡×¤ÇËþ¤¿¤·¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬¿·¤·¤¤¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î²ÁÃÍ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤òÉ½¤¹¥ー¥ïー¥É¤¬¡ÖGet into the Gaming Oasis¡á¥²ー¥à¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¡ª¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ÖGiGO¡Ê¥®ー¥´¡Ë¡×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£