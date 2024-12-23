¥¤¥ó¥É¡¦¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¤Ç¥á¥È¥íÀ°È÷¹©»ö¸þ¤±¤Ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿239Âæ¤ò¼õÃí
¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥É¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿¹©¾ì
¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Ë¡¿Í¤ÎFujitec India Private Ltd. ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥É¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆîÉô¤Î¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¤Ç·×²è¤¬¿Ê¤à¡Ö¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¥á¥È¥í¡Ê3¹æÀþ¡¦5¹æÀþ¡ËÀ°È÷¹©»ö¡×¸þ¤±¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿239Âæ¤ò¼õÃí¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Î¥á¥È¥í»ö¶È¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¼õÃí¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥ÉÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ýÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤ÏÅ´Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ø¶¦¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¤Î¥á¥È¥íÀ°È÷¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢Âè1¥Õ¥§ー¥º¡Ê1¹æÀþ¡¢2¹æÀþ¡Ë¤ËÂ³¤¯Âè2¥Õ¥§ー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¤ÎÅìÀ¾ÆîËÌ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï3¹æÀþ¡¦5¹æÀþ¤Ç¡¢54¤Î±Ø¼Ë¡ÊÃÏ²¼±Ø34±Ø¡¢¹â²Í±Ø20±Ø¡Ë¤È¼Ö¸Ë¡Ê1¥«½ê¡Ë¤Ë·×239Âæ¤òÇ¼Æþ¤·¤Þ¤¹¡£²£¤ò¤Ä¤Ê¤°Å´Æ»¤Î±Ø¼Ë¤Ç¡¢¡È°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡É¤Ê½Ä¤Î°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ç¼Æþ¤¹¤ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥É¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¡¦¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£2028Ç¯9·î¤Î´°À®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¼õÃí³µÍ× ¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/46269/table/82_1_2497403b6326efdd8718c1a4fa45e325.jpg ]
¡Ú ¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/46269/table/82_2_e01835bc2f22db2ffc93c3b30558f22d.jpg ]
¡Ú ¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿¡¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿¡¦Æ°¤¯ÊâÆ»¤ÎÀì¶È¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦¿øÉÕ¡¦ÊÝ¼é¡¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Þ¤Ç°ì´ÓÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤¤¡¢À¤³¦24¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¡È°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡É¤Ç¡È²÷Å¬¡É¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§¸¶ÅÄÀ¯²Â
ËÜ¼Ò ¡§¼¢²ì¸©É§º¬»Ô
ÀßÎ© ¡§1948Ç¯2·î9Æü
¾å¾ì»Ô¾ì ¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.fujitec.co.jp/