Canva Japan¡¢¿·Ç¯¤òºÌ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´¶Æ°¤òÉÁ¤¯ºÇ¿·Æ°²è ¤ò¸ø³«

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- Head of Production: Michelle Brough¡Ê¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ö¥í¥¦¡Ë
- Agency Producer: Siyun Kim (¥·¥æ¥ó¡¦¥¥à)
- Brand Management: Chelsea Hayashi¡Ê¥Á¥§¥ë¥·ー¡¦¥Ï¥ä¥·¡Ë | Ryu Kaida¡Ê³¤ÅÄ Î´¡Ë| Isao Okubo¡ÊÂçµ×ÊÝ ·®¡Ë
- Translator: Mako Tomita¡ÊÉÙÅÄ ËüÌÚ»Ò¡Ë| Takuro Kobayashi¡Ê¾®ÎÓ ÂóÏº¡Ë
- President: Yosuke Suzuki (ÎëÌÚ ÍÎ²ð)
- Creative Chief Officers: Vivian Yong (¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥è¥ó) | Erwin Federizo (¥¢ー¥¦¥£¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ç¥êー¥¾)
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