³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤ëÅö¼Ò¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Òfundbook¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹»³ÃÒ¼ù¡¦ÅÏî´ÏÂµ×¡¢ÆÉ¤ß¡§¥Õ¥¡¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î23ÆüÉÕ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡Î±Âç»Î¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3962¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸HD¡×¡Ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤ëÅö¼ÒÌ¾¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤ÎÇØ·Ê
ËÜ·ï¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Â¿³ÑÅª³î¤Ä»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Î°ì´Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÀßÎ©°ÊÍè¡¢¡Öµ¤·Ú¤ËM&A¤ÎÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆM&A¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿M&AÃç²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏM&A¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î»º¶ÈÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢º£¸å¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ·¿M&A¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎM&A¤¬°ìÁØ³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Á¥§¥ó¥¸HD¤ÎÍ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÈDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÎM&AÃç²ð»ö¶È¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤à¤È³Î¿®¤·¡¢¼«¤é¤âM&A¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤«¤¦ÁªÂò¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸HD¤ÎÈ×ÀÐ¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤ä·Ð±Ä»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òM&AÃç²ð»ö¶È¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤È¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥§¥ó¥¸HD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Á¥§¥ó¥¸HD¤ÏÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÎÏÄã²¼¤äÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖChange People¡¢Change Business¡¢Change Japan¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¤òCHANGE¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¿Í¡ßµ»½Ñ¡×¤ÇÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤ÎÆüËÜ¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¦¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½µÚ¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®»Ù±ç¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¼«Î©¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°èÁÏÀ¸¤Î¶¦ÁÏ¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/28576/table/87_1_f8f8b1d2364e47e07b605593ec0f77e3.jpg ]
¢£³ô¼°²ñ¼Òfundbook ²ñ¼Ò³µÍ×
fundbook¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎM&AÃç²ð»ö¶È¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò²ðºß¤µ¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿M&AÃç²ð¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£M&A¤¬À®Ìó¤¹¤ë¤Þ¤ÇÈñÍÑ¤Ï°ìÀÚÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¡Ö´°Á´À®¸ùÊó½·À©¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢M&A¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò·Ç¤²¤é¤ì¤ë´ë¶È¤µ¤Þ¤ä¼«¼Ò¤Î³ô¼°¾ùÅÏ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤µ¤Þ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢´õË¾¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Àß¡¡Î©¡¡ ¡§2017Ç¯8·î7Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹»³ÃÒ¼ù
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏî´ÏÂµ×
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§M&AÃç²ð»ö¶È
ËÜ¡¡¼Ò¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー25³¬
»ñËÜ¶âÅù ¡§20²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë
URL¡¡¡¡ ¡§https://fundbook.co.jp
M&A¤È¤Ï ¡§https://fundbook.co.jp/what-is-ma/