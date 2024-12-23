NTT¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥·¥ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥°¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î»ñËÜÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

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*2 PHR¡§·ò¹¯°åÎÅ¾ðÊó¡ÊPersonal Health Record¡Ë¤Î¤³¤È
*3 CRO¡§°åÌôÉÊ³«È¯¶ÈÌ³¼õÂ÷µ¡´Ø (Contract Research Organization)¤Î¤³¤È
*4 EHR¡§ÅÅ»Ò·ò¹¯µÏ¿¡ÊElectronic Health Record¡Ë¤Î¤³¤È
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