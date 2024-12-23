¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥óÇò½£¹©¾ì¡¢AWSµ¬³Ê¤Î¥´ー¥ë¥ÉÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ
¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô:¥«¥ê¥ó¡¦¥É¥é¥¬¥ó¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÇò½£¹©¾ì¡Ê»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¡Ë¤¬¡¢¿å»ñ¸»¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ëÍøÍÑ¤È´ÉÍý¡Ê¥¦¥©ー¥¿ー¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤Î¹ñºÝÇ§¾Ú¤Ç¤¢¤ëAWS¡ÊAlliance for Water Stewardship¡Ëµ¬³Ê¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥ÉÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¹©¾ì¤Ç¤ÎAWS¼èÆÀ¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥óÇò½£¹©¾ì
AWSµ¬³Ê¤Ï¡¢¿å»ñ¸»¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ëÍøÍÑ¤È´ÉÍý¡Ê¥¦¥©ー¥¿ー¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£AWSµ¬³Ê¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È½ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿Î®°èÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿å»ñ¸»´ÉÍý¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿å¤ÎÍøÍÑ¤È´ÉÍý¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÀÕÇ¤¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î´ð½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¿å»ÈÍÑÎÌ30%ºï¸º¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö2025Ç¯¤Þ¤Ç¿å¸»Þ¾ÍÜÎ¨200%°Ý»ý¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¿å»ñ¸»ÊÝÁ´¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¿å¤ÎÎÌ¤ò¸·¤·¤¯´ÉÍý¤·¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ä¹©¾ìÀßÈ÷¤ò¾ï¤Ë¸«Ä¾¤·²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢À½ÉÊ£±L¤òÀ½Â¤¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿å¡ÊWUR¡§Water Use Ratio¡Ë¤Îºï¸ºÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹©¾ì¤Î¿å¸»¤òÀìÌçµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÃÄê¤·¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥·¥¹¥Æ¥àÆÈ¼«¤Î¸»¿åÀÈ¼åÀÉ¾²Á¡ÊSVA: Source Vulnerability Assessment¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¿å´ÉÍý·×²è¡ÊWMP: Water Management Plan¡Ë¤òºöÄê¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤ä¹©¾ì¿å¸»¤Ç¤ÎÞ¾ÍÜ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¸ÇÍ¤Î¿å¥ê¥¹¥¯¤äÀÈ¼åÀ¤Ï¾ÜºÙ¤Ê¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þºö¤ò´Þ¤àÀÈ¼åÀÉ¾²Á¡ÊFAWVA: Facility Water Vulnerability Assessment¡ËÊó¹ð¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å»ñ¸»ÊÝÁ´¡¢¹¿¿å¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÎÄã¸º¡¢¿å»ÈÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤òÃæÄ¹´üÅªÀïÎ¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃí£±¡Ë¡£
º£²ó¤ÎÇò½£¹©¾ì¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥ÉÇ§¾Ú¡×¼èÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À½Â¤²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¿å»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤ä¡¢Á´À¤³¦¤Î¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ÄÌ¤ÎÉÊ¼Á¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKORE¡ÊCoca-Cola Operating Requirements¡Ë¡ÊÃí£²¡Ë¤Ë¤è¤ë¿å¼Á´ÉÍý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þÊÕÎ®°è¤Î¿å¼ý»Ù¤ÎÇÄ°®¡¢¾ÍèÅª¤ËÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë±Æ¶Á¤ä·¹¸þ¤Î¤Û¤«¡¢À½Â¤²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ë¿åÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î®°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Áí¹çÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£
Çò½£¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëPET¥Ü¥È¥ë¤ª¤è¤Ó°ûÎÁ¸å¤Ë»ñºàÊ¬ÊÌ¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹ Å·Á³¿å¡×¤ò¼ç¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò½£¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌôºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ÅÅ»ÒÀþ»¦¶Ý¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¦¥Óー¥à¡ÊElectron Beam¡Ë¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿å»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¶õ¤ÎPET¥Ü¥È¥ë¤òÌôºÞ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë»¦¶Ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£±Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¿å»ÈÍÑÎÌ¤ò½¾Íè¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ìó400¥È¥óºï¸º¡Ê£±¥é¥¤¥ó¤¢¤¿¤ê¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯£··î¡¢»³Íü¸©¤È¿¹ÎÓ¤ÎÊÝÁ´Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢Çò½£¹©¾ì¿å¸»°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸©ÍÎÓ282.6¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ò¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿å¸»¤Î¿¹¤Ï¤¯¤·¤å¤¦¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î¿å¸»Þ¾ÍÜÎ¨¤Ï124%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÃí£³¡Ë¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Ö¿å¡×¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤·¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢À½Â¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿å¤Îºï¸º¤äºÆÍøÍÑ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½èÍý¤ËÅØ¤á¡¢Ë¤«¤Ê¿å»ñ¸»¤ò¼¡À¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¨Æ¯¤·»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å»ñ¸»¤ÎÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí£±¡Ë¡Ö¿å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡¡https://www.ccbji.co.jp/csv/environment/
¡ÊÃí£²¡ËKORE¡Ê¥³¥¢¡Ë
¡ÖKORE¡ÊCoca-Cola Operating Requirements¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤Ç¤¹¡£¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÊªÎ®¡¦Í¢Á÷¡¢ÈÎÇä¤ò·Ð¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÀ½ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î³Æ²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÉÊ¼Á¡×¡Ö¿©ÉÊ°ÂÁ´¡×¡Ö´Ä¶¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¤òÌÖÍå¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO¤ä³Æ¼ïË¡Îá¤ÎÍ×µá»ö¹à¤òËþ¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤Êý¤Î´ð½à¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.ccbji.co.jp/csv/assurance/
¡ÊÃí£³¡Ë¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢»³Íü¸©¤È¡Ö°é¿å¤Î¿ä¿ÊÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
https://www.ccbji.co.jp/news/detail.php?id=842
Çò½£¹©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ËÌÅÎ»ÔÇò½£Ä®²¼¶µÍèÀÐ300-1
²ÔÆ¯³«»ÏÇ¯·î¡§1997Ç¯10·î
ÉßÃÏÌÌÀÑ: 32,954Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê9,986ÄÚ¡Ë
À¸»ºÉÊÌÜ¡§¡Ö¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹ Å·Á³¿å¡×¤Û¤«
AWSµ¬³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AWS¡ÊAlliance for Water Stewardship¡Ëµ¬³Ê¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å»ñ¸»¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ëÍøÍÑ¤È´ÉÍý¡Ê¥¦¥©ー¥¿ー¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£AWSµ¬³Ê¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤¬¼«¤é¤Î¿å¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤È¤½¤Î±Æ¶Á¤òÇÄ°®¤·¡¢Î®°èÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AWSµ¬³Ê¤Ï¡¢£µ¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¥¢¥¦¥È¥«¥à¡ÊÅ¬ÀÚ¤Ê¿å»ñ¸»¿å¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å¼ý»Ù¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿å¼Á¡¢¿å»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¶è°è¤ÎÊÝÁ´¡¢¹©¾ì½¾¶È°÷¤Ø¤Î°ÂÁ´¤Ê¿å¤È±ÒÀ¸ÀßÈ÷¡¦±ÒÀ¸´Ä¶¤ÎÄó¶¡¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬³Ê¤òËþ¤¿¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡Ö¥³¥¢¡×¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¡×¤Î3ÃÊ³¬¤ÇÇ§¾Ú¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
AWS¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://a4ws.org/
¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£