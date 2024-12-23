¡ÚkhbÅìÆüËÜÊüÁ÷¡Û¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Á¥«¥é¤ÇµÜ¾ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¡¡ÆÈÀê¡ª±©À¸·ë¸¹ £³£°ºÐ¤ÎÀÀ¤¤¡×¤òÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÅìÆüËÜÊüÁ÷

¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー ±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó

¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìÆüËÜÊüÁ÷(ËÜ¼Ò¡¦ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è)¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±·î£´Æü(ÅÚ)¤Ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Á¥«¥é¤ÇµÜ¾ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¡¡ÆÈÀê¡ª±©À¸·ë¸¹ £³£°ºÐ¤ÎÀÀ¤¤¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤òÆÈÀê¼èºà¡ª¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë£³£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Þ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡©ºÇ¿·¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖEchoes of Life¡×¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ê¤É¡¢¡ÈÀï¤¤Â³¤±¤ë¡É±©À¸¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª



¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ç¸ì¤ë±©À¸¤µ¤ó

±©À¸¤µ¤ó¤È¹¾¿¬¤µ¤ó¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò





¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÀーÀÖ´ÖÑÛ²»Áª¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆÍ¤­µÍ¤á¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤¢¤ëÊÑ²½¤È¤Ï¡©



¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÜ¾ë¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¥×¥í£´µåÃÄ¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ªÌ¤Íè¤Î¼çÌò¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹ ½¡»³ÎÝÁª¼ê¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ ¶¿²ÈÍ§ÂÀÁª¼ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹ ±óÆ£¤æ¤áÁª¼ê¡¢ÀçÂæ£¸£¹£Å£Ò£Ó ¹ÓÃ«Íµ½¨Áª¼ê¤Î£²£°£²£µÇ¯¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£



¥¹¥±ー¥È¥Üー¥Àー ÀÖ´ÖÑÛ²»Áª¼ê¡¡


ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹ ½¡»³ÎÝÁª¼ê

¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ ¶¿²ÈÍ§ÂÀÁª¼ê


¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹ ±óÆ£¤æ¤áÁª¼ê

ÀçÂæ£¸£¹£Å£Ò£Ó ¹ÓÃ«Íµ½¨Áª¼ê

¢¡ÈÖÁÈÌ¾ ¡¡¡¡¡¡ ¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Á¥«¥é¤ÇµÜ¾ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¡¡ÆÈÀê¡ª±©À¸·ë¸¹ 30ºÐ¤ÎÀÀ¤¤¡×¡¡


¢¡ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡¡¡¡£²£°£²£µÇ¯£±·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¸á¸å£³»þ£²£µÊ¬～¸á¸å£´»þ£²£µÊ¬


¢¡ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡¡¡¡µÜ¾ë¸©¥íー¥«¥ë


¢¡½Ð±é¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー ±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥±ー¥È¥Üー¥Àー ÀÖ´ÖÑÛ²»Áª¼ê¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹ ½¡»³ÎÝÁª¼ê


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ ¶¿²ÈÍ§ÂÀÁª¼ê


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀçÂæ£¸£¹£Å£Ò£Ó ¹ÓÃ«Íµ½¨Áª¼ê


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£ー¥¹ ±óÆ£¤æ¤áÁª¼ê


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ê²ñ¡§¹¾¿¬¿µÂÀÏº¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ë





¹¾¿¬¿µÂÀÏº¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ë


¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û


¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìÆüËÜÊüÁ÷ ¹­ÊóÀëÅÁÉô


¡¡TEL¡§022-304-3015


¡¡MAIL¡§koho@khb-tv.co.jp