¡ÚJPI¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¶Ë°Õ¡×2·î3Æü(·î)³«ºÅ
JPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ø¥ë¥¹¥é¥ÜMaria¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¹â¶¶¡¡°¦ »á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¶Ë°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17210(https://www.jpi.co.jp/seminar/17210?utm_source=prtimes)
¡Ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Í
¡È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹ÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶ÈÉôÌçÄ¹¡ÉÂÐ¾Ý
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¶Ë°Õ
～¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¦µá¤á¤é¤ì¤ë¡¦¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹～
¡Ì³«ºÅÆü»þ¡Í
2025Ç¯02·î03Æü(·î) 13:30 - 15:30
¢¨¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹Ö»Õ¡Í
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ø¥ë¥¹¥é¥ÜMaria
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¡¾·æÛ¸¦µæ°÷
¹â¶¶¡¡°¦ »á
¡Ì¹ÖµÁ³µÍ×¡Í
¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÁýÂç¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¡¢À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¼À´µ¤ÎÁý²Ã¡¢¼ÀÉÂ¹½Â¤¤ÎÊ£»¨²½¡¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦ÊÝ·òÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÅªÊÝ¸±°Ê³°¤Ç¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¥Ëー¥º¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ëー¥º¤ÎÁÐÊý¤òËþ¤¿¤¹¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÀ¯¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë·ò¹¯°åÎÅ¡¦²ð¸î»ö¶È¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¢¤Ê¤É¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¡¢Å¸³«¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹ÖµÁ¹àÌÜ¡Í
1. ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡(1) ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê
¡¡¡¡(2) ¿¦°èÊÝ·ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î²ÝÂê
¡¡¡¡(3) ÃÏ°èÊÝ·ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î²ÝÂê
2. µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡(1) ¿¦°èÊÝ·ò¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÌ±´Ö¤Î¥Á¥«¥é
¡¡¡¡(2) ÃÏ°èÊÝ·ò¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÌ±´Ö¤Î¥Á¥«¥é
¡¡¡¡(3) µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï
3. ¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡(1) ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î¤Ç¤¤ë¿Íºâ°éÀ®
¡¡¡¡(2) ÀìÌç¿¦¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑ
¡¡¡¡(3) ¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¤ÎÁÈ¤ßÊý
4. ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹Àè¹Ô»öÎã
5. ´ØÏ¢¼Áµ¿±þÅú
6. Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¡¡
¢£¿ÍÌ®·ÁÀ®¡¦¿·µ¬¸ÜµÒ³«Âó¡¦¿·»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õ¹Ö¤ÎÊý¤â¡¢²ñ¾ì¤ÎÌ¾»É¸ò´¹½ªÎ»¸å¤Ë¹Ö»Õ¤È¸ÄÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÊýË¡¡Í
²ñ¾ì¼õ¹Ö¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê2½µ´Ö¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÎÁ¡Í
1Ì¾¡§33,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2Ì¾°Ê¹ß¡§28,970±ß (¼ÒÆâ¡¦´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÇÆ±»þ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç)
ÉáÃÊ¸òÎ®¤ÎÌµ¤¤¹Ö»ÕµÚ¤Ó»²²Ã¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤Ç¿ÍÌ®¤ò¹¤²¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17210(https://www.jpi.co.jp/seminar/17210?utm_source=prtimes)
¢¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢¹Ö»Õ¤Ø¤Î¤´¼ÁÌä¤ä¤ª¼è¤ê¼¡¤®¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¹Ö»Õ¤ä¤´»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ËÂçÊÑ¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê
¢©106-0047ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ5-2-32 ¶½ÏÂ¹Èø¥Ó¥ë
TEL.03-5793-9761¡¡¡¡FAX.03-5793-9767
URL¡¡ https://www.jpi.co.jp
¡ÚJPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡È¡ÖÀ¯¡×¤È¡Ö´±¡×¤È¡ÖÌ±¡×¤È¤ÎÃÎ¤Î·ü¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¹ñ²ÈÀ¯ºö¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉßÞ§²½¤ò»Ù¤¨¡¢¹ñ²ÈÃÎ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´´Éô¡¦¾åµé´ÉÍý¿¦¤Î»ö¶È¿ë¹Ô¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´»²²Ã¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥»¥ß¥Êー¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¾À¤µª¡¢Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£