ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ö¤Þ¤Á¤«¤é¥¢ー¥È ²¾°Ï¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈVol.£±¡×¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î£¸²Õ½êÌÜ¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¡ª
¡¡Åìµþ¤Î¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ç¤Ë¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËªÃ«ÆóÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤«¤é¥¢ー¥È ²¾°Ï¤¤¡Ê¢¨¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¡×¤ÎVol.£±¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò¡¢Åö¼Ò¤ÎÊª·ï·úÃÛ¸½¾ì¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè£¸ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢À¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô¤Î·úÃÛ¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²¾°Ï¤¤¤È¤Ï¡¢·úÃÛ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÉÈÈ¤ä°ÂÁ´¡¢ËÉ¿Ð¡¢¼×É÷¡¢¼×²»ÌÜÅª¤Ç¹©»ö´ü´ÖÃæ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤È³°Éô¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ëËÉ¸îÈÄ¤Î¤³¤È¡£
¡ÚºîÉÊÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦Åö¼Ò¤ÎÊª·ï·úÃÛ¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¢¡ºîÉÊÅ¸¼¨³µÍ×
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¼ã¼Ô¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¡¢¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¥É¥êー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥¢ー¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£´²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢²¾°Ï¤¤¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ëVol.£±¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¤Î³¹¤ä¿Í¤Ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÁÏÂ¤À¤ËÉÙ¤ó¤ÀºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢2021Ç¯12·î1Æü～2022Ç¯1·î31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÆâºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¤Î29ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î°ìÈÌ¸øÊç¤ò¹Ô¤¤¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿É½¾´ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë³¹¤ÎºÌ¤ê¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åö¼Ò·úÃÛ¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÂè£¸ÃÆ¤È¤·¤ÆÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô¤Î·úÃÛ¸½¾ì¤Ë¤Æ¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¡¦µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Ö²¼ËÌÂô±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó£±Ê¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¡¢¾®·à¾ì¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½·÷¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë³èµ¤¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤àÊý¤ä³ØÀ¸¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¹¤ÎºÌ¤ê¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨¾ì½ê¾ÜºÙ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-23¡Û
¢¨¼õ¾ÞºîÉÊ¤ÈºîÉÊÅ¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°Instagram¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.fn-dreamproject.jp/machikara-art
¡ÚInstagram¡Ê¡÷machikara.fn¡Ë¡Ûhttps://www.instagram.com/machikara.fn/
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡º£¸å¤â¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Åö¼Ò¤ÎÊª·ï·úÃÛ¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤Ë¡¢½ç¼¡Å¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¥É¥êー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤«¤é¥¢ー¥È¡×¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î±þ±ç¤È¥¢ー¥È¤Ë¤è¤ë¹©»ö¸½¾ì¤ÎºÌ¤ê¤ä³¹¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤²¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ÈÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://faithnetwork.co.jp/¡¡
¡¡½»¤ß¤¿¤¤³¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÅìµþ ¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¼ç¤Ë¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÅÚÃÏ¤Î»ÅÆþ¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¡¦Êª·ïÈÎÇä¤«¤éÄÂÂß¤ÎÆþµï¼ÔÊç½¸¡¦Êª·ï´ÉÍý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¼«¼Ò¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGranDuo¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×250Åï°Ê¾å¤Î¿·ÃÛ°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½×¹©Åï¿ô¤Ï No.£±¡£((³ô)·úÀß¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¼«¼ÒÄ´¤Ù (2024Ç¯£¹·îËö»þÅÀ))
¡¡Åê»ñÍÑÉÔÆ°»º¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµï½»À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÆþµï¼ÔÍÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«£³-£²-£± FaithBldg.¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËªÃ« ÆóÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÉÔÆ°»º¶È¡¿·úÀß¶È¡¿°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¡¡¡¡¡¡
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì3489