³ô¼çÊÑ¹¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿·ÂåÉ½½¢Ç¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
2024Ç¯10·î30Æü¤Ë¥¢¥Ù¥Ëー¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊAvenir Group¡Ë¤Î»±²¼´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ù¥Ëー¥ë¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó(Avenir Fortune Limited)¤¬Åö¼Ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼çÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ËÄÄ³¤Æ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ª¤è¤ÓÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î³ô¼çÊÑ¹¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¿·ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤ÈÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¿·¤¿¤Ê³ô¼ç¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤ÏAvenir Group¤ÎÃæ³Ë»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëAvenir CRYPTO¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¡¦»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¡¦»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ÎÄÉµá¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â°ú¤Â³¤³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢ã¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§¥¢¥Ù¥Ëー¥ë¥°¥ëー¥×(Avenir Group)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
¥¢¥Ù¥Ëー¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÚCRYPTO¡¿CAPITAL¡¿INNOVATION¡¿FOUNDATION¡Û¤Î»ÍÃì¤«¤é¤Ê¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¢¨¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー»ñ»º±¿ÍÑ¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¶½¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³×¿·¤ËÆÃ²½¤·¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¸Ù¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Avenir CRYPTO¤Ï¡¢Avenir Group¤ÎÃæ³Ë»ö¶È¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î°Å¹æ»ñ»º´ÉÍý¤ÈÄêÎÌÅª¼è°úÀïÎ¬¤Î³×¿·¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¹âÅÙ¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢Avenir CRYPTO¤ÏÄêÎÌÊ¬ÀÏ¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥ê¥¿ー¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³×¿·¤ÈÂî±ÛÀ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Avenir CRYPTO¤Ïµ¡´Ø¸þ¤±°Å¹æÅê»ñ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤´ð½à¤òÀßÄê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÄÄ¡¡³¤Æ¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¢ä
Ãæ¹ñÊ¡·ú¾Ê½Ð¿È¡£¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄøÂ´¡¢·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡£
2001Ç¯¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ãæ¹ñCEO¡¢2006Ç¯ÇîÊóÆ²¤ÈADK¤¬ÀßÎ©¤·¤¿DAC³ô¼°²ñ¼ÒËÌµþ¸½ÃÏË¡¿Í¤ÎCOO¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Ç¯Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ëÉ´ÅÙ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¥Ð¥¤¥É¥¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÆüËÜ»Ù¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£2018Ç¯¤è¤êÂç¼ê¼è°ú½ê¥Õ¥©¥ÓÆþ¼Ò¡¢Æ±Ç¯Åö»þ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÆüËÜË¡¿Í¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤«¤é±¿±Ä¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡£Æ±¼ÒÇã¼ý¸å¡¢Âè£±¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆüËÜ¹ñÆâµÚ¤Ó³¤³°¤Ç¤ÎIEO¤òÂ¿¿ô¥µ¥Ýー¥È¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥Ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¥Ó¥Ã¥È¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ22¸Ä¤Î¥Èー¥¯¥ó¾å¾ì¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
2024Ç¯12·îµÈÆü
Coin Estate³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄÄ¡¡³¤Æ
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¹â³Û»ñ»º²È¤Î°ìÂ²¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍ·Á»ñ»º¤ò´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¡¢°ìÂ²¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä»ÈÌ¿¡¢¼Ò²ñÅªÌ¾À¼¤Ê¤É¤ÎÌµ·Á»ñ»º¤Î¾µ·Ñ¤È±ÊÂ³Åª¤ÊÈË±É¤ò¿Þ¤ëÁÈ¿¥¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ù¥Ëー¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊÅù¤ò¼è°·¤¤¤Þ¤¹¡£