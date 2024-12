À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¡ÖSquishmallows(¥¹¥¯¥¤¥Ã¥·¥å¥Þ¥í)¡×¤ÎPOP UP STORE¤¬¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、Jazwares, LLC(本社:フロリダ州サンライズ)と輸入販売契約を締結。全世界60か国で販売され、SNSで話題の動物や食べ物をモチーフにした大人気のぬいぐるみ「Squishmallows(スクイッシュマロ)」のPOP UP STOREをダイバーシティ東京 プラザで2024年12月28日(土)から2025年1月26日(日)まで開催することを発表いたします。

【Squishmallows POP UP STORE in Diver City Tokyo Plaza】

【店舗情報】

店舗名称 :「Squishmallows POP UP STORE」

店舗所在地:〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1-10

ダイバーシティ東京 プラザ 2F Divercity+

営業時間 :平日11:00~20:00/土日祝 10:00~21:00

※年末年始の営業時間は施設のホームページをご確認ください。

【開催日程】

2024年12月28日(土)~2025年1月26日(日)

【お問い合わせ窓口】

電話番号 : 050-5899-9510

対応時間 : 平日10:00~16:00

メールアドレス: info@infolens.com

会場には、もちもちふわふわなスクイッシュマロに囲まれた写真が撮れるフォトスポットも展開!

さらにPOP UP STORE開催期間中、会場で対象商品を税込3,300円以上お買い上げいただいた方に、1会計に1枚【オリジナルステッカー】をプレゼント!

あなただけのお気に入りを見つけてください!

※特典のお渡しは、1会計1枚までとなります。

※レシートの合算は出来ません。あらかじめご了承ください。

※特典はなくなり次第配布終了です。

【取り扱い予定商品の一部紹介】

Squishmallows 3.5インチぬいぐるみキーホルダー(バルケビナ/チトラ/ロルフ/ガステン/ジェラルド/オハ)

海外で大人気の「Squishmallows」から3.5インチのぬいぐるみキーホルダーが登場!

リュックやカバンにぴったりのサイズのキーホルダー付きのぬいぐるみです。

発売日: 2024年12月下旬

価格:各1,210円(税込)

商品サイズ:約H90×W90×D70(mm)※クリップ部分を除く

Squishmallows 3.5インチぬいぐるみキーホルダー(トルーマン/レクシス/エリカ/セラッシ/マル/ストークリー)

海外で大人気の「Squishmallows」から3.5インチのぬいぐるみキーホルダーが登場!

リュックやカバンにぴったりのサイズのキーホルダー付きのぬいぐるみです。

発売日: 2024年12月下旬

価格:各1,210円(税込)

商品サイズ:約H90×W90×D70(mm)※クリップ部分を除く

Squishmallows 7.5インチぬいぐるみ(チェリッシュ/シア/デイブ/レノア/ダイスケ/ガステン)

海外で大人気の「Squishmallows」から7.5インチのぬいぐるみが登場!

デスクやお部屋に飾るのにぴったりなサイズのもちもちな感触のぬいぐるみです!

発売日: 2024年12月下旬

価格:各1,980円(税込)

商品サイズ:約H190×W180×D110(mm)

Squishmallows 7.5インチぬいぐるみ(ロベルト/ウェンディ/リラズ/ジェーティー/フィリップ/サラミ)

海外で大人気の「Squishmallows」から7.5インチのぬいぐるみが登場!

デスクやお部屋に飾るのにぴったりなサイズのもちもちな感触のぬいぐるみです!

発売日: 2024年12月下旬

価格:各1,980円(税込)

商品サイズ:約H190×W180×D110(mm)

Squishmallows 12インチぬいぐるみ(カルピオ/クッキー/カイラ/スティーボン/ネル/トリスタン)

海外で大人気の「Squishmallows」から12インチのぬいぐるみが登場!

抱きしめて良し、お膝にのせて良しのちょうどいいサイズ感となっており、もちもちな感触で抱きしめ心地も抜群です!

スクイッシュマロにモコモコの肌触りをプラスした「Fuzzmallows」シリーズは、よりフワフワな抱き心地が特徴。この冬、家で寄り添うのにぴったりです。

発売日: 2024年12月下旬

価格:各3,300円(税込)

商品サイズ:約300×W300×D200(mm)

【Squishmallows(スクイッシュマロ)とは】

2017年にアメリカで発売開始以来、愛らしい性格と風変わりなデザイン、そして超ソフトなさわり心地で多くのインフルエンサーたちの間で人気となりました。

全世界60 か国以上で、3,000 種類以上のSquishmallows(スクイッシュマロ)が展開されており、一部の店舗限定の商品なども存在。コレクター心をくすぐり、SNSを通じて社会現象となるほどの人気を集めています。

2021 年から2023年にかけて、玩具協会はSquishmallowsを合計10個のトイ・オブ・ザ・イヤー(TOTY)賞に選出。ライセンス・オブ・ザ・イヤー、総合トイ・オブ・ザ・イヤーを含む10部門のトイ・オブ・ザ・イヤー(TOTY)賞を授与。

子どもから大人まで世代を超えて人気を集め、2024年7月時点で、販売数は全世界で2億個を超えています。

【Squishmallows(スクイッシュマロ)の特徴】

▼もちもちふわふわの極上の触感

もちもちとした極上の触り心地が特徴。

▼一つ一つのキャラクター設定

すべてのスクイッシュマロには「名前」「Squishdate(スクイッシュ記念日)」など「バックグラウンドストーリー」が存在し、一つ一つの「キャラクター設定」が丁寧にされているところも人気の要因となっています。日本での発売に合わせて、プロフィールページも公開されました。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

Squishmallows プロフィール :https://www.infolens.com/squishmallows-profile/

▼豊富な種類

発売当初は8種類のスクイッシュマロを3サイズで展開していたが、現在は約3,000 種類にまで増加。ディズニーやサンリオなどの有名キャラクターともコラボしています。

<Squishmallows(スクイッシュマロ)公式ホームページ>

Squishmallows 特設ページ :https://shop.jazwares.com/pages/squishmallows

<Squishmallows 日本公式SNS>

・Xアカウント @SquishmallowsJP

URL: https://x.com/SquishmallowsJP

・Instagramアカウント @Squishmallows_Japan

URL: https://www.instagram.com/squishmallows_japan/

【Jazwares, LLCについて】

Jazwares, LLCは、Alleghany Capital Corporationの子会社であり、グローバルに幅広い商品を展開する玩具メーカーです。同社製品ポートフォリオには、様々なライセンスブランドと自社保有ブランドの両面を展開し、創業以来、デザイン、開発、製造の専門知識を生かした革新的な商品を市場に送り出し、2024年には創業27周年を迎えます。新しいトレンドを見出すことに革新的に焦点を当て、海外では数々の玩具の賞を受賞している同社は、あらゆる年齢層の消費者に向けた高品質な製品を創りだすことに注力している有数の玩具リーディングカンパニーです。

米国フロリダ州サンライズに本社を置くJazwaresは、世界中にオフィスを構え、全世界100カ国以上で同社製品を販売しており、1997年の設立以来、新製品開発や戦略的な企業買収を通じて成長を続けています。Jazwaresの詳細については、 https://www.jazwares.com にてご覧ください。

【INFOLENS GEEK SHOPとは】

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

<INFOLENS GEEK SHOP オンラインショップURL>

https://geekshop.infolens.com/

<INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店>

店舗所在地:〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL :03-5985-4011

<公式X>

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

【インフォレンズ株式会社について】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品及び自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL : http://www.infolens.com

(C) 2024 Jazwares, LLC Original Squishmallows, Squishmallows, and all related trademarks, characters, names, trade dress, and indicia are the intellectual property of Kelly Toys Holdings, LLC.