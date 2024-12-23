¡Ö¥È¥è¥¿¤ÎÀïÎ¬¤ÈÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢A.T. Marketing Solution ÂåÉ½ ¹âÅÄ ÆØ»Ë»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯2·î3Æü(·î)¤Ë³«ºÅ!!
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¡ÚSSK¥»¥ß¥Êー¡Û¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Ç―¥¿¤ÈAI¤Î»þÂå¤Î³èÏ©¡Û
¥È¥è¥¿¤ÎÀïÎ¬¤ÈÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè
～¸µ¥È¥è¥¿¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÄ¹¤¬¸«¿ø¤¨¤ë
¡¡¼«Æ°¼Ö»º¶È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬¤È¤Ï～
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25065
[¹Ö¡¡»Õ]
A.T. Marketing Solution¡¡ÂåÉ½¡¿
Visolab³ô¼°²ñ¼ÒChief Marketing Officer
¸µ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÄ¹
¹âÅÄ¡¡ÆØ»Ë¡¡»á
[Æü¡¡»þ]
£²£°£²£µÇ¯£²·î£³Æü¡Ê·î¡Ë¡¡¸á¸å£±»þ～£³»þ
[¼õ¹ÖÊýË¡]
¢£²ñ¾ì¼õ¹Ö
¡¡µªÈø°æ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡
¡¡ÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£´-£± ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È£±£Æ
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë
[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]
¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬¸þ¤«¤¦¤Ù¤Êý¸þ¤ÏÌ¤¤À¤Ë¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
Åö¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤»Ä¤ê¤òÅÒ¤±¤¿¥È¥è¥¿¤ÎÀï¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡£¡×¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¡Ö100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊÑ³×´ü¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¶½ÀªÎÏ¡Ê¥Æ¥¹¥é¡¢BYD¡Ë¤Î¶¯¤ß¡¢·Þ¤¨·â¤Ä²¦¼Ô¥È¥è¥¿¤ÎÀïÎ¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Ø¤ÎÂçÃÀ¤ÊÄó¸À¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¡£¹¹¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¡¢AI¤È¥Çー¥¿¤Î»þÂå¤Ëº£¸å¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þ¡ÊÊªº²ÅÅºÍ¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¥¹¥³ー¥×¤ò¹¤²¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿ÞÉ½¤âÍÑ¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖµÁ¡£
£±¡¥¤Ê¤¼ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤Î¤«
¡¡¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÆüËÜ´ë¶È
£²¡¥¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¿·ÀªÎÏ¡Ê¥Æ¥¹¥é¡¢BYD¡Ë¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï
¡¡¡¦¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òÇË¤Ã¤¿°ÛÃ¼´ë¶È
£³¡¥¥È¥è¥¿¤ÎÀïÎ¬¤È²ÝÂê
¡¡¡¦ÅÅÆ°²½¤ÈÃÎÇ½²½¤ËÄ©¤à¥È¥è¥¿¤Î¸½ºßÃÏ¤È£µ¤Ä¤ÎÂçÃÀ¤ÊÄó¸À
£´¡¥º£¸å¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þ¤È¤Ï
¡¡¡¦ÆüËÜ´ë¶È¤ÏPDCA¤Î¼öÇû¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À
£µ¡¥¼Áµ¿±þÅú¡¿Ì¾»É¸ò´¹
¡üÃø½ñ¡ØÀ¸¤»Ä¤ê¤òÅÒ¤±¤¿¥È¥è¥¿¤ÎÀï¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡£¡Ù¡Ê2024Ç¯½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¼Ò´©¡Ë¤ò¼õ¹Ö¼ÔÁ´°÷¤ËÆÃÊÌ¿ÊÄè¡£
¡¦¥é¥¤¥Ö¡¿¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤´¼õ¹Ö¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤ª¿½¹þ»þ¤Î¤´ÅÐÏ¿½»½ê¤Ë½ñÀÒ¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆüÄ¾Á°¤Ë¤ª¿½¹þ¤Î¾ì¹ç¡¢³«ºÅÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¼ê¸µ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£²-£¶-£² ¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹À¾¿·¶¶¥Ó¥ë£´£Æ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
¡Ú¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ï¡¢1996Ç¯12·î6Æü¤ËÀßÎ©¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè27Ç¯°Ê¾å Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤òÇ¯´ÖÌó500²ó´ë²è³«ºÅ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾ðÊóÅù¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤·¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー´ë²è±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¦¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡¢BtoB¹¹ð¡¦¼õÂ÷Ä´ºº¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥ÊーDVDÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇäÅù¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¡¦³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¤Ï¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£