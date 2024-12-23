¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê&¥Û¥Æ¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGiraffe¡×»ÏÆ°¡£Ê¡²¬¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢¤Ë2025Ç¯½éÆ¬¤Ë2Å¹ÊÞOPEN¡ª¡ª
Ê¡²¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Î¥ê¥Ó¥ó¥°(ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËöÃÝ ÂÙÅµ)¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê&¥Û¥Æ¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGiraffe¡×¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯2·î¤Ë¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡ÖSAUNA Giraffe ÆîÅ·¿À¡×¡¢4·î¤Ë¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖGiraffe Tenjin ¾ï¡×¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Giraffe Tenjin ¾ï¡¡¥µ¥¦¥Ê
Giraffe Tenjin ¾ï¡¡µÒ¼¼
SUANA Giraffe ÆîÅ·¿À
Giraffe Tenjin ¾ï ¥í¥´
SUANA Giraffe ÆîÅ·¿À ¥í¥´
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸Å¤¤¤â¤Î¤¬¤â¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤Æ¼¡Âå¤Ø³è¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦½ÉÇñ»ö¶È¤¬ÅÔ»Ô¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢´°Á´¼«¼Ò¤Ç´ë²è¡¦Àß·×¡¦±¿±Ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSAUNA Giraffe ÆîÅ·¿À¡×¡¡2025Ç¯2·î³«¶ÈÍ½Äê
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://giraffe-stay.jp/teaser-2/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/giraffe_sauna
¢¨2025Ç¯1·î6Æü¤è¤ê°ìÈÌÍ½Ìó²ò¶ØÍ½Äê
¡ÖÏÂ¤ÎÀÅ¼ä¡×¡Ö²¹Îä¸ò¸ß¡×Æó¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ç¿´¤òËþ¤¿¤¹
¡Ö²¹Îä¸ò¸ß¡×¡ÖÏÂ¤ÎÀÅ¼ä¡×¤Î2¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥µ¥¦¥Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖSAUNA Giraffe ÆîÅ·¿À¡×¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î±£¤ì²È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SUANA Giraffe ÆîÅ·¿À
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¡¡¡¡
¡û ÏÂ¤ÎÀÅ¼ä
Ãã¼¼¤ÎÀÅ¼ä¤È¥µ¥¦¥Ê¤Î²¹Ç®¤òÍ»¹ç¡£¾ö¤Ë¿²Å¾¤Ó¡¢ÌÚºà¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÌþ¤ä¤·¤òìÚ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ç ²¹Îä¸ò¸ß
¥µ¥¦¥ÊÆâ¤Ë¿åÉ÷Ï¤¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¡£²¹Îä¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÂÎ²¹Ä´À°¤òÂ¥¤·¡¢¶Ë¾å¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤òìÚ¤·¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½ê¡¡¡¡ºß¡§Ê¡²¬»ÔÆî¶è¸þÌî1-3-16 R-BLDG 2F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§À¾Å´ÂçÌ¶ÅÄÀþ Âç¶¶±Ø ÅÌÊâ10Ê¬¡¢Æî»ÔÌ±¥»¥ó¥¿ーÁ° ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ2Ê¬
¥µ¥¦¥Ê¿ô¡§2¼¼¡Ê¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¡¢¿åÉ÷Ï¤¡Ê15¡î ¥Á¥éーÉÕ¡Ë¡¢²°Æâ¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥Úー¥¹¡Ë
Àß¡¡¡¡È÷¡§¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë/¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë/Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£/¥É¥é¥¤¥äー
±¿¡¡¡¡±Ä¡§¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÌµ¿Í±¿±Ä
¡ÖGiraffe Tenjin ¾ï¡×2025Ç¯4·î³«¶ÈÍ½Äê
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://giraffe-stay.jp/teaser/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/giraffe_stay/
¢¨2024Ç¯12·î6Æü¤è¤ê°ìÈÌ½ÉÇñÍ½Ìó²ò¶ØÍ½Äê
¾ï¤òÃÎ¤ê¡¢ ¶õ¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¡£
ÆüËÜ¸ÅÍè¤«¤éºß¤ë¡ÖÎé¡¦µ·¡¦½¬´·¡×¤ä¡Ö¼«Á³¿òÇÒ¤ÎÀº¿À¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¿´¤Ë¡Ö¶õ¡×¤ò½É¤¹¾ì½ê¡¢¡ÖGiraffe Tenjin ¾ï¡×¡£ÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤í¤Ë¡Ö¶õÇò¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆü¡¹³è¤¤ë¾å¤ÇÎÈ¤È¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¡õ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¤¥áー¥¸
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¡¡¡¡
¥µ¥¦¥Ê¤Ï2¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤ò¤´Äó¶¡¡£¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ç³«ÊüÅª¤Ê³°µ¤Íá¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥É¥µ¥¦¥Ê¡Ö±¢¡×
¥×¥é¥¤¥Ùー¥É¥µ¥¦¥Ê¡ÖÍÛ¡×
¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ö±¢¡×¡¦¡ÖÍÛ¡×¤Î£²¼ïÎà¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¡¦£²»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢½ÉÇñ°Ê³°¤Î°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Á³¿òÇÒ¤ÎÀº¿À¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢£´Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤È¡¢´°Á´¤ËÆÈÎ©¤·¤¿³°µ¤Íá¥¹¥Úー¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç½¸¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ëµÒ¼¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à¡¦¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¤Î£²¼ïÎà¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÀº¿ÀÀ¤ä·É¤¤¤Î¿´¤òÂÎ¸½¤·¤¿µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¸«ÅÏ¤»¤ë¹½Â¤¤ÎÍá¼¼¤òÀß·×¡£ÊÉÌÌ¤ËÆüËÜ¤Î¿®¶Ä¤ä¸¶É÷·Ê¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤òÅê±Æ¡£ÛØÍÕ¤ÎÍáÁå¤Ë¤ÏÌÚ¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¸Þ´¶¤Ç¼«Á³¤Ë½É¤ëÌ¿¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGiraffe Tenjin ¾ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë&¥µ¥¦¥Ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê´Æ½¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¾¾»³ ¿¿²ð¡¡¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ý¥í·×²è ÂåÉ½¼èÄùÌò / ¥µ¥¦¥Ê¡ÖÍÛ¡×´Æ½¤¡Ë
¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡¦¥¦¥ï¥µ¤Å¤¯¤ê¡¦Çä¾å¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ö¥¢¥Ý¥í·×²è¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ãæ¸Å·úÃÛ¤ÎºÆÀ¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶ÈÉô¡Ö¥ê¥Î¥Ù¥¨¥¹¥Æ¥¤¥È¡×ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê´ÉÍý»Î¡Ë¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¥µ¥¦¥ÊÄÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅò¤é¤Ã¤¯¤¹¡Ê·§ËÜ¡Ë¤äSHIAGARU SAUNA¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀß·×¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£
´ä¸« ÂçÆÄ¡¡¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒNOOSA ÂåÉ½¼èÄùÌò / ¥µ¥¦¥Ê¡Ö±¢¡×´Æ½¤¡Ë
Âçºå¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢³¤³°¡¦¹ñÆâ¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¿¢Êª¤ò»È¤Ã¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£½»Âð¤ÎÄí¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½ê¡¡¡¡ºß¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è½ÕµÈ3-25-2
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡¦Å·¿ÀÆî±Ø ÅÌÊâ£·Ê¬
½ÉÇñµÒ¼¼¡§6¼¼¡Ê¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à¡Ê30.60Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¡§1¼¼/¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¡Ê42.07Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¡Ë¡§5¼¼
¥µ¥¦¥Ê¼¼¡§2¼¼¡Ê¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¡¢¿åÉ÷Ï¤¡Ê15¡î ¥Á¥éーÉÕ¡Ë¡¢²°³°¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥Úー¥¹¡Ë
Àß¡¡¡¡È÷¡§¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë/¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë/Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£/¥É¥é¥¤¥äー
±¿¡¡¡¡±Ä¡§¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÌµ¿Í±¿±Ä
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿ー¥È
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê&¥Û¥Æ¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGiraffe¡×¤Î¤´»Ù±ç¤òÊç¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢Î¾»ÜÀß¶¦ÄÌ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥×¥é¥ó¤ä½ÉÇñÀè¹ÔÍ½Ìó¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¡ÖGiraffe¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¦ÂÚºß¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼URL¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡§https://camp-fire.jp/projects/813462/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Î¥ê¥Ó¥ó¥°
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ ËöÃÝ ÂÙÅµ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡²¬»ÔÆî¶è¸þÌî1-3-16 R-BLDG 1F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2007Ç¯12·î19Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¶õ¼¼ÂÐºö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»ºÇã¼èºÆÈÎ»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¦ÄÂÂß¡¦Ãç²ð¡¦´ÉÍý
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶ÈÌÈµö¡¡¡§Ê¡²¬¸©ÃÎ»ö(2)Âè 19164 ¹æ
·úÀß¶ÈÌÈµö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡²¬¸©ÃÎ»öµö²Ä(ÈÌ -02)Âè 114077 ¹æ
·úÃÛ»Î»öÌ³½êÌÈµö¡¡¡¡¡§Ê¡²¬¸©ÃÎ»öÅÐÏ¿ Âè 2-60592 ¹æ
ÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¶ÈÌÈµö¡¡¡§¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã(2)Âè8373¹æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.renoliving.jp/