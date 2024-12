能登半島地震から1年 1月1日の命日を迎えて「能登半島地震 追悼キャンドルナイト」

一般社団法人ラブフォーニッポン

2011年3月11日東日本大震災を受け発足した一般社団法人LOVE FOR NIPPON (代表:CANDLE JUNE、所在地:東京都渋谷区、以下:LFN)は、「できることは全部やる」を掲げ、様々な支援者と現地を繋ぎ、「悲しみから喜びへ」をテーマとして、お互いが笑顔になってもらうための活動をおこなっています。

現在も福島で毎月11日に月命日のキャンドルナイトイベントを各地で開催しています。

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、翌日より現地へ入り、現在も物資支援や炊き出し活動を行っています。福島と同じく、能登では毎月1日の月命日に炊き出しや物資支援とあわせて地元の方が無料で参加できるワークショップや、音楽ライブ、キャンドルナイトなどを開催しています。

今年6月には東京・代々木公園にて復興支援イベント「LOVE FOR NOTO Song of the Earth」を開催し、11月には同イベントを能登町・松岡寺などで開催しました。

2024年12月31日~2025年1月1日にかけて、追悼の思いを込めたキャンドルナイトを開催いたします。

これまでの活動で集まった能登への応援メッセージや、ご来場の方にお書きいただく「今の想い」をキャンドルとともに灯します。

発災直後より現地活動している支援団体や地域の団体にも声がけをしており発災から1年の節目をともに過ごし、これまでの振り返りとこれからの支援活動の連携を目指します。

概要

■名 称 |能登半島地震 追悼キャンドルナイト

■日 時 |2024年12月31日(火)21:00 ~ 翌2:00

会場:大屋根広場 および いやさか広場 (石川県鳳珠郡能登町宇出津新1-197-1)

車でのアクセス :能越自動車道能登空港ICより50分

2025年1月1日(水)15:30 ~ 18:00 *16:10黙祷 *2拠点同時開催

会場1.:大屋根広場 および いやさか広場 (石川県鳳珠郡能登町宇出津新1-197-1)

車でのアクセス :能越自動車道能登空港ICより50分

会場2.:白丸公民館前 (石川県鳳珠郡能登町白丸2-17)

車でのアクセス :能越自動車道能登空港ICより45分

(いずれも小雨決行・荒天中止)

■入 場 |無料

■主 催 |一般社団法人LOVE FOR NIPPON

■共 催 |一般社団法人OPEN JAPANと仲間たち

■協 力 |能登町定住促進協議会 / 一般社団法人 新村新友会 / 株式会社ELDNACS

■内 容 |キャンドルナイト、炊き出し

■取材可能事項|会場の様子、LFN代表 CANDLE JUNEへの取材、来場者への取材(当日本人確認必須)

LOVE FOR NIPPON 代表理事 CANDLE JUNEより ー開催にあたってー

能登地震から一年



震災そして豪雨災害となん度も心折れる出来事があり

これからの厳しい冬を迎えていく能登



私たちは毎月1日に月命日イベントを奥能登で開催してきました



1月1日の命日は

それぞれが家族で過ごしたり、この一年の大変だったことを振り返る時となると思います

私たちは奥能登地域各地でいただいたご縁を大切に

これからも活動を続けていきたいと思います

今回のキャンドルナイトは追悼の灯を灯す目的ですが

あわせて支援者側のみなさんが再会するあかりになれたらとも考えています

まだまだ支援が必要な奥能登

改めてみんなが集いこれからの支援を手を取り合っていくことができたらという願いの火でもあります

奥能登のなかでも被災状況はそれぞれであり

この年末年始はみなさんそれぞれの過ごし方があります

私たちは一年間の活動を振り返るとともに

関わってくださったみなさんへの感謝と

これからの一年も皆さんに寄り添い

心の支援としても活動を継続していく約束の火を灯したいと思います

能登における月命日イベント

東日本大震災以降現在も福島県内各地で毎月11日にキャンドルナイトを開催しているLOVE FOR NIPPONでは、能登半島における1日の月命日に、各地でキャンドルナイトやライブ、炊き出しなどを開催してきました。

LOVE FOR NIPPON 公式 YouTubeより

https://www.youtube.com/watch?v=RyZfRa-ktDU

11月の月命日では、ゲストに加藤登紀子さんらを迎え、能登町と日本赤十字社へチャリティーコンサートのご寄付をいただきました。

12月の月命日では、ゲストに山岡トモタケさんを迎え、津波とその後の火事による被害が深刻であった白丸地域にてライブとごはん会、キャンドルナイトを開催しました。

過去の開催風景や支援活動

2024年に開催した復興支援イベント「LOVE FOR NOTO Song of the Earth」

12/14 輪島市町野地区でのクリスマスイベント

イベントHP: https://songoftheearth.info/sote2024/lovefornoto/

<東京開催>

代々木公園イベント広場にて大規模なフェスティバルを開催し、ミュージシャンによる音楽ライブや能登支援団体の活動紹介ブース、フード&マーケット&ワークショップエリアが展開されました。

出演アーティスト:青谷明日香 / 今谷忠弘 (ホテルニュートーキョー)/ Caravan / 清春 / 椎名純平 / 曽我部恵一 / 谷本賢一郎(タニケンバンド)× 福島LOVE FOR NIPPON / DJみそしるとMCごはん / Hanah Spring / Bro.KORN / MARIANA / Leyona / 優河

<能登開催>

10月に開催予定だった能登開催は豪雨災害により11月に延期となり、松岡寺にて開催されました。

本堂での音楽ライブ&キャンドルナイトや物資提供、境内での炊き出し、ビーチクリーンなどが行われました。

LOVE FOR NIPPON概要

出演アーティスト:青谷明日香 / Bro.KORN / 大阪交響楽団 guest 能登高校吹奏楽部 /今谷忠弘 (ホテルニュートーキョー)&アチコ / 清春 / momo

2011年東日本大震災を受け発足した支援団体。毎月11日には福島県内各地でイベントを開催し、

その集大成として、毎年3月11日にはJヴィレッジにて復興支援イベント「Song of the Earth」を開催。

震災から10年目を機に環境省とともにシンポジウムをスタートし、日本各地にて開催中。

また、震災を知らない世代に向けての「311学習」を福島の学校などで開催。

能登半島地震では被災翌日から現地へ入り、現在でも能登町をベースに炊き出しや物資提供などの支援を継続。

毎月1日には現地でイベントを開催し、今年6月には代々木公園で、11月には能登町で

復興支援イベント「LOVE FOR NOTO Song of the Earth 」を開催。

・団体名:一般社団法人LOVE FOR NIPPON(ラブフォーニッポン)

・代表:CANDLE JUNE(キャンドル ジュン)

・設立日:2011年 3月14日 任意団体LOVE FOR NIPPON発足、2011年6月 一般社団法人に改組

・所在地:〒151-0066 東京都渋谷区西原3-32-5#16

・活動内容:様々な災害時においての被災者支援、イベント開催

・ウェブサイト:https://lovefornippon.com/

・Instagram : https://www.instagram.com/lovefornippon/

・X: https://x.com/lovefornippon

・Facebook : https://www.facebook.com/LFN311/