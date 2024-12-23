【12/21より】「あなたも受け取れるかも!?給付金セミナー」の配信を開始しました(オンライン/単品購入も可)【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の活用ノウハウをご紹介するためのウェブセミナーを随時配信しております。
2024/12/21(土)より、「あなたも受け取れるかも!?給付金セミナー」を配信開始します！
全国各地でさまざまな給付金が実施されています。
・子ども1人最大15万円の出産給付金
・低所得世帯への1世帯3万円の給付金
・若者に1万円の給付金
・最大10万円の生活家電給付金 など
自分も受給できる給付金はどんなものがあるのでしょうか？
本セミナーでは各地の給付金の事例だけでなく、給付金の効率的な探し方などについても解説します！
ご興味がある方は是非お申し込みください！
※助成金なう有料会員限定となります。なお、有料会員でない方でも、セミナーの単品購入が可能です。
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☆助成金なう有料会員の方
(1)以下のURLをクリックしてください。
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(3)必要事項をご入力の上、お申込みください。
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有料会員にならなくても当該セミナーを単品で購入することもできます(税抜500円)！
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