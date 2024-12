nowhere filmがグローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo」の制作実績を含む7作品を一挙公開!!

nowhere film株式会社

nowhere film株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:酒井大輝)は、設立からわずか5ヶ月でグローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo」を含む7作品を制作いたしました。今後も制作案件の拡大を目指し、体制をさらに強化してまいります。



作品タイトルARIGATO Film(コメディ)

テレビ東京とnowhere filmが共同で開設した、海外向けに縦型ショートドラマアカウント「ARIGATO Film(アリガトフィルム)」。

海外の方が日本に旅行に来た際のシチュエーションを切り取り、誰もが経験するであろう瞬間を描き、「日本文化における意外なこと」「日本の楽しみ方」などを再現。海外から旅行に来る方も、国内にいる方も楽しめるようなポップなコメディ調でショートドラマシリーズを展開します。

公開プラットフォーム:ARIGATO film

製作・著作:テレビ東京

制作プロダクション:nowhere film inc.

記憶を売る店(ヒューマン)

若年性アルツハイマーを患う百合が、父と過ごした夏の思い出を辿りながら親子の絆深めていくヒューマンドラマ。父親と二人で過ごしてきたある夏のひと時を、大人になった今、当時の記憶を取り戻してゆく姿が描かれています。若年性アルツハイマーを患った主人公と、男手一つで育てた父との親子の絆が、涙なしには見られません。記憶を蘇らせるという紅茶「ムーンライトティー」が、主人公・百合の記憶を呼び戻せるのか、感動の物語に注目。

公開プラットフォーム:グローバルショートドラマアプリ「Vigloo」

企画・プロデュース:酒井大輝

制作プロダクション:nowhere film inc.

ドッペルゲンガー(ホラー)

料理学校に通う沙織。ある日を境に自分の知らないところで自分が目撃される出来事が頻発し、ドッペルゲンガーの存在を疑い始める。 そんな中、クラスメートである良美の恋人を奪ったと誤解されたことをきっかけに、沙織の日常が崩壊していく。

遭ったら死ぬと言われる恐怖、自分の人生が奪われる恐怖、自分自身の存在価値を失う恐怖。 恐怖と混乱の中で、衝撃と共にドッペルゲンガーの謎が明らかになる!観る者を恐怖と不安に叩き落とすショートホラードラマ。



公開プラットフォーム:グローバルショートドラマアプリ「Vigloo」

企画・プロデュース:酒井大輝

制作プロダクション:nowhere film inc.

男女の憂情(恋愛)

男女の友情は存在するのだろうか。男女3:3で仲の良い大学生六人組。 そのうち四人が交際することになり取り残されたナギとシズ。 男女の友情の延長に恋心が芽生えついに交際することになるがその道程には思わぬ策略が…



公開プラットフォーム:グローバルショートドラマアプリ「Vigloo」

企画・プロデュース:酒井大輝

制作プロダクション:nowhere film inc.

HENGEN -毎朝髪型が変化する男-(コメディ)

ファッションに無頓着なモテない高校生 神谷 源(げん)は憧れのあの子と付き合うことを夢に見ていた...

そんな彼がある日を境に、毎朝髪型が変わるようになってしまった!? アフロヘア、超ロングリーゼント、クセ強モヒカン、サラサラロングヘアまで!? その頃、調子にのった源の噂を聞きつけた、学校一のワル風間 流生に目をつけられる。 源の頭は、はたして元に戻るのか?そして大好きなあの子に告白はできるのか? 苦悩し自分らしさとは何か?を問う青春ギャグコメディ。

公開プラットフォーム:グローバルショートドラマアプリ「Vigloo」

企画・プロデュース:酒井大輝

制作プロダクション:nowhere film inc.

点滅 -見てはいけない光-(ホラー)

「電気が点滅したら絶対に目を逸らさないで。」 ある日、失踪した友人からの謎のメッセージが届く。 心霊スポットを訪れてしまったことをきっかけに 次々と怪奇現象に襲われていく友人たち。失踪した友人の真相と 点滅の呪いの正体に迫る。

公開プラットフォーム:グローバルショートドラマアプリ「Vigloo」

企画・プロデュース:酒井大輝

制作プロダクション:nowhere film inc.

#憧れだった芸能の世界は -操られた復讐劇-

芸能界に強い憧れを持ち、俳優を志す、ヒロイン・中野茉子。ある日、ひょんなことから大手芸能事務所「セブンリープロダクション」社長・三島隆と出会い、芸能界への道を切り開きながらも、初恋という名の沼に溺れていく。自身の夢のために、彼のために。目の前のことに一生懸命に取り組む茉子だったが、すべては事務所の稼ぎ頭であり愛人でもある、鈴原七羽を売り出すための策略にすぎなかった。

ショートドラマ配信アプリ:BUMP

製作:Minto

制作協力:FOR YOU inc. / nowhere film inc.

nowhere filmが選ばれる理由- 経営者がショートドラマ制作に直接携わりますスタートアップの経営者として、これまで直営店舗のブランド立ち上げや、他社のブランド構築支援、映像プロデュースなどを手がけてきた者がショートドラマ制作を行います。プロデューサー、監督、カメラマンなどとして現場も含めて稼働をしながら制作に携わるため、ビジネス視点から現場視点まで幅広い観点でショートドラマに向き合うことが可能です。- 複数ジャンルを同時に制作できる体制がありますコメディ/恋愛/ホラーなどジャンルのとらわれない制作を行なってきました。ご相談からすぐに制作準備に入れるような体制を組んでおり、並行して複数作品を進めることも可能です。- 配給先に応じた企画・制作を行いますSNS(X / Youtube / Instagram等)や、ショートドラマアプリなど、配給先に応じた企画制作実績がございます。制作目的に応じて導線設計やコンテンツの企画制作を行います。特にショートドラマアプリの配信制作実績が豊富です。

会社名:nowhere film 株式会社(nowhere film inc. )

所在地:東京都渋谷区円山町28-8 第18宮廷マンション104

設立日:2024年8月

代表者:酒井 大輝

事業内容:

・ショートドラマの企画・制作

・アニメーション、CG、テレビ番組映像物の企画・制作

・グラフィックデザインの企画・制作

・モバイルコンテンツの企画・制作・運営

・上記内容に付帯する著作権の管理

・その他広告及び映像物の企画・制作に関する業務全般

HP:https://nowhere-film.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/nowhere_film_/

TikTok:https://www.tiktok.com/@nowhere_film

担当者:小野田

Eメール:contact@nowhere-film.jp