商船三井CVC(MOL PLUS)が「MOL PLUS テクニカルデスク」をオープン

株式会社MOL PLUS 株式会社MOL PLUS(代表:阪本拓也、本社:東京都港区、以下「MOL PLUS」)は、「MOL PLUS テクニカルデスク」を2024年12月よりオープンしました。「MOL PLUS テクニカルデスク」は、株式会社商船三井の技術・デジタル統括ユニット所属の山崎 尋が兼任します。スタートアップ企業とのコア技術の深い理解、商船三井グループとの協業推進体制を加速することが狙いとなります。

具体的には、「スタートアップ企業との面談への出席、またその後案件ごとに商船三井グループ関係者のご紹介」「商船三井グループにおける研究開発提携ニーズの紹介」「スタートアップ企業関連のカンファレンスやイベントでの活動への関与」を推進してまいります。

MOL PLUSテクニカルデスク 山崎尋(左)とMOL PLUS代表 阪本拓也(右)

MOL PLUS 代表 阪本拓也コメント

「これまでのMOL PLUSの活動で多くのスタートアップ企業とディスカッションを重ねてきた中で、『共同研究開発における連携方法模索」や『スタートアップの技術シーズと海運業ニーズのマッチング」が、話題となるケースが多くありました。スタートアップ企業側のニーズに応じて、『MOL PLUSテクニカルデスク』が関与することで、協業推進の実現可能性を向上させることが、今回のデスク設置の背景となります。今後も商船三井グループとの事業連携の打率を上げるべく、体制の充実を進めてまいります。」

MOL PLUSは、今後もスタートアップ企業への出資や協業を通じ、スタートアップ企業が持つ斬新なアイデアやテクノロジーと商船三井グループがもつリソースに相乗効果を生ませ、『海運業と社会に新しい価値をプラスする』、新規事業の創出を目指し続けます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先:

株式会社MOL PLUS(HP:https://www.molplus.net/)

Tel:03-3587-7643 / E-mail:molplus@molgroup.com