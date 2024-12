月刊「ディズニーファン」創刊35周年イヤーがスタート！　2月号は東京ディズニーリゾート(R)・パークチケット＆グッズ大プレゼント。2025年のカレンダー＆オリジナルポチ袋つきの豪華特大号は12月25日発売

株式会社講談社(C)Disney

1990年7月17日に創刊した「ディズニーファン」は2025年夏、35周年を迎えます! そこで、2025年は支えてくださるみなさまへの感謝を込めた35周年記念イヤーとして、みんなで一緒に盛り上がれるさまざまな企画を準備中です。2月号では、その一部をいち早くお知らせ。さらに35周年企画第1弾として、東京ディズニーリゾート・パークチケットをなんと30組60名様にプレゼントするほか、「ディズニー・パルパルーザ」第3弾や「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」の最新グッズなどをプレゼントします!

(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)2024 Disney “Winnie the Pooh" characters are based on the “Winnie the Pooh" works, by A. A.Milne and E. H. Shepard

スペシャルとじ込み企画は、毎年恒例の「Disney FAN カレンダー 2025」。パークシーンやエンターテイメントなどの写真が満載! 2025年にアニバーサリーを迎えるディズニー映画&キャラクターなどもわかる特製カレンダーです。

そしてとじ込み企画がもう一つ! 巳年にちなんで、ディズニーファンオリジナルの長~いものポチ袋を作りました。お正月や新年のご挨拶にご活用ください。

東京ディズニーリゾートの最新ニュースもたっぷり。巻頭では、1月15日から始まる東京ディズニーランド(R)のスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップワールド」や、「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」の直前情報を総力特集!

さらに、東京ディズニーシー(R)のスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」の詳細もお届け。グッズを中心に、レストランの魅力やメニュー、グリーティング、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのメニューまでたっぷりお伝えします!

年末と年始に楽しめる情報もたっぷり。

2025年も楽しいことがいっぱいの東京ディズニーリゾートの年間スケジュールを、分かりやすくまとめました。来年の予定を考えるだけでもハッピーな気持ちになりそう!

「ディズニー2024 思い出Diary」も必見! パークから映画、ゲーム、ライブエンターテイメント、CDなど、2024年の楽しかったディズニーの思い出を一気に振り返れます。この機会に改めて見返したり、聴き返したりしてみては?

そのほかにも、冬のパークでおすすめのフード、ショップのお菓子特集、東京ディズニーリゾート・アプリの使い方、「Reach for the Stars」の音楽特集など、ディズニーファン編集部ならではのパーク情報が満載。中間淳太さんがキャストさんに取材をする人気の隔号連載は、ファンタジースプリングスのレストラン「スナグリーダックリング」を深掘りします!

公開中のディズニー最新映画『ライオン・キング:ムファサ』“超実写プレミアム吹替版”でムファサの声を演じた尾上右近さんのスペシャルインタビューなど、読み応えのある企画も見逃せません。さらにコンサートの先行予約、ゲーム、全国のお店で手に入るグッズ、ディズニープラスの放送予定など、年末年始にのんびり楽しんでいただける情報が満載です!

「ディズニーファン」2025年2月号

全国書店、WEB書店にて、12月25日発売

特別定価:1200円(税込):講談社

●講談社は東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。

(公式HP)http://disneyfan.kodansha.co.jp/

(公式Instagram)https://www.instagram.com/dfan_mag_official/