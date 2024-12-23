【三田製麺所】声優・香里有佐さんによるラーメン探訪番組『香里有佐の有麺団』　12月23日（月）に2年連続となる“三田製麺所の店舗からの生放送”を実施

株式会社エムピーキッチン

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：渋谷区恵比寿西2-6-11 代表取締役会長：村上竹彦、以下当社）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、12月23日（月）に、YouTubeやニコニコ動画にて生放送の『香里有佐の有麺団』に企画協力する運びとなりました。

昨年に引き続き、三田製麺所の店舗からの生放送を実現。雑談などを交えつつ、三田製麺所の冬季限定麺の食レポをお届けする予定です。

■番組概要

声優・香里有佐さんによるラーメン探訪番組「香里有佐の有麺団」の公式YouTubeチャンネルです。

各地の名店に関する情報などを色々とお届け予定♪

番組URL（YouTube）：https://www.youtube.com/@arimendan

(ニコニコ動画) ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv346567878

公式X（Twitter） ：https://x.com/Ari_Men_Dan

【昨年の配信アーカイブ（2023年12月6日）】

香里有佐の有麺団 特別生放送！【ロケ先：三田製麺所】

https://www.youtube.com/live/vvWMTcWGV_0?si=dxSVMFUysW8W4T4S

■つけ麺専門店 三田製麺所について

三田製麺所は2008年に東京港区の三田に1店舗目をオープン。2024年12月現在、全国49店舗を展開している“つけ麺専門店”です。つけ麺普及の伝道師として王道の『濃厚豚骨魚介つけ麺』の他、数多くの季節限定つけ麺を提供。また、サイドメニューも充実しており名物の『唐揚げ』は第11回からあげグランプリ東日本しょうゆダレ部門で金賞を受賞。

その他、通販事業やYouTubeでの動画投稿、デリバリー専門店『出前三田製麺所』の立ち上げなど、つけ麺をより身近に感じて頂くため、様々な取り組みに挑戦中です。

公式HP ： https://mita-seimen.com/

Twitter ： https://twitter.com/mitaseimen

Instagram ：https://www.instagram.com/mita.seimen_official/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCgAvvw20Rg6t1LjuxWPC-Lw

■運営会社概要

商号 ： 株式会社エムピーキッチンホールディングス

設立 ： 1994年7月

本社所在地： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ

従業員数 ： 1,720名(うち正社員246名) ※ 2024 年 11月末

代表 ： 代表取締役会長 村上 竹彦

事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営

URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/(http://www.mpkitchen.co.jp/)

Tel ： 03-3770-0077