いよいよ北陸へ！社会派コメディサスペンス映画『まぜこぜ一座殺人事件』が「ユナイテッド・シネマ金沢」上映！初日はアフタートークも！聴覚・視覚障がい者も楽しめる！！

◆映画上映後アフタートーク詳細(手話通訳つき)

【場所】

ユナイテッド・シネマ金沢

https://www.unitedcinemas.jp/kanazawa/index.html

【開催日時】

2025年1月10日(金)

18:00~上映後、30分のアフタートーク

*映画の上映は1/10(金)~1/16(木)

アフタートークは1/16のみ。



【登壇者(予定)】

東ちづる(俳優、Get in touch代表)

松中 権(認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表 / 公益社団法人Marrriage for All Japan 結婚の自由をすべての人に 理事 / 一般社団法人 work with Pride 代表 / 一般社団法人 金沢レインボープライド 共同代表 / 一般社団法人NOTOTO.共同代表)

【料金】

1,500円(税込)パンフレット付き

※視覚障害者対象のデジタルパンフレット有り。受付にお申し出ください。

(障害者手帳、年齢証明提示不要、各種割引料金や無料招待券の使用は不可)

【登壇者紹介】

東ちづるの写真

■東ちづる

俳優・タレントとして、ドラマ、映画、情報番組の司会、 コメンテーター、講演、出版など幅広く活躍。プライベートでは骨髄バンクやドイツ平和村、障害者アート等のボランティアを30年以上続けている。2012年“まぜこぜの社会”をめざす、一般社団法人「Get in touch」を設立。代表として活動中。2023年TEDxKyoto登壇。近著に、自ら描いた妖怪61体を社会風刺豊かに解説した「妖怪魔混 (まぜまぜ)大百科」(ゴマブックス) などがある。

本作品のキャストでもある。映画制作は2017年「私はワタシ~over the rainbow~」につづき2作目。

松中権の写真

■松中 権(まつなか ごん)

認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表 / 公益社団法人Marrriage for All Japan 結婚の自由をすべての人に 理事 / 一般社団法人 work with Pride 代表 / 一般社団法人 金沢レインボープライド 共同代表 / 一般社団法人NOTOTO.共同代表

1976年、金沢市生まれ。ゲイ当事者。

一橋大学法学部卒業後、電通に入社。海外研修制度で米国ニューヨークのNPO関連事業に携わった経験をもとに、2010年、NPO法人を仲間たちと設立。2016年、第7回若者力大賞「ユースリーダー賞」受賞。2017年6月末に16年間勤めた電通を退社し、二足のわらじからNPO専任代表に。LGBTQ+と社会をつなぐ場づくりを中心とした活動に加え、全国のLGBTQ+のポートレートをLeslie Keeが撮影する「OUT IN JAPAN」や、2020年を起点としたプロジェクト「プライドハウス東京」、結婚の平等(同性婚)の法制化等に取り組む。 NHKドキュメンタリー番組「カラフルファミリー」が話題に。

2024年1月1日、石川県にて令和6年能登半島地震を経験し、翌日1月2日に地元の仲間たちと令和6年能登半島地震・民間支援事務局を立ち上げて、企業や団体からの支援物資の受け入れと現地へのお届けなどを開始する。その後、民間支援団体と避難所のマッチングや、著名人(MISIA、SmileUp、ネプチューン等)や地元シェフと連携した避難所での炊き出しなどを継続的に行う。それらの活動をベースに、中長期的な能登復興を支援する一般社団法人NOTOTO.を2024年4月11日に設立し、共同代表に。

◆映画『まぜこぜ一座殺人事件~まつのあとのあとのまつり~』について

本作の出演者は、「まぜこぜ一座」の座長役の東ちづるをはじめ、ほとんどが本人役。

義足・車椅子ユーザー、全盲、ダウン症、ろう、ドラァグクィーン、トランスジェンダー、こびとなどなど、特性豊かなまぜこぜの出演者が一体となって笑わせてくれるエンターテインメント。

殺人事件をきっかけに、マイノリティパフォーマーたちの本音と疑問、怒りと笑いが爆発する。

美しい言葉も忖度も不要!見せかけのヒューマニズムなどクソ喰らえ!生きていることが表現だ!という思いを伝えたく公開した。

脚本はドラァグクイーンのエスムラルダ。ライター・脚本家・歌手・俳優と多彩に活動。プロデューサーの東と強い想いをエンターテインメントに昇華させた。

監督は、CMやMV、ドラマなどを手がける齊藤雄基。自身初の長編映画となる。

・映画公式サイト:https://mazekoze-matsuri.com/(https://mazekoze-matsuri.com/)

「まぜこぜ一座殺人事件~まつりのあとのあとのまつり~」ビジュアル

■作品概要

監督:齊藤雄基

出演:東ちづる、大橋弘枝、ダンプ松本、ドリアン・ロロブリジーダ、桂福点、野澤健、マメ山田、

三ツ矢雄二、峰尾紗季、森田かずよ、矢野デイビット、悠以

石井正則、芋洗坂係長、山野海(五十音順)

脚本:エスムラルダ

企画・プロデューサー:東ちづる

制作・提供・配給:一般社団法人Get in touch

配給協力:ポニーキャニオン

宣伝:Action Inc.

2024年/日本/91分/カラー/ステレオ

(C) 2024一般社団法人Get in touch

◆視覚・聴覚障害者へのバリアフリー

・本作は、バリアフリー日本語字幕つき作品です。

(字幕無し版は制作しておりません)

・音声ガイドはスマホ無料アプリ「HELLO!MOVIE」に対応。

どなたでもご自身のスマホで楽しめます。

HELLO!MOVIE使い方:https://hellomovie.info/

・視覚障害者のために音声で聞く「デジタルパンフレット」をご用意しております。劇場でQRコードをお受け取りください。

映画場面写真東ちづるの写真

■東ちづるコメント

「こびと」が放送自粛用語なのはナゼ?

マイノリティパフォーマーは普段から活躍するチャンスがないのは、ナゼ?

30年以上活動していても、このナゼ?はナゾのままです。

ならば、自由な表現ができる映画で、ナゾを面白おかしくエンタメにしよう!と、まぜこぜのスタッフがまぜこぜのキャストと制作しました。

ぜひお客さまも「まぜこぜ」で!

迷ったら笑ってくださいね!

俳優・一般社団法人Get in touch 代表 東ちづる

■予告編

https://youtu.be/Ezc05Ts7Qdw?si=I-DPEndXD_SocDE8

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ezc05Ts7Qdw ]

■本作エンディング曲について(YouTube 6万回↑再生)

映画エンディング曲:「Get in touch!」

https://youtu.be/8SkaKcpTYRs?si=PZKHuToXe5JxQDD2

「普通なんてないんだよ。あなたはそのままでいい♫」

力強くて優しいメッセージソング「Get in touch!」の第4弾。

着想6年、キャスティングに1年、遂に完成! レコード会社やアニメ番組、事務所の枠を超えて、無償で歌う超豪華声優陣11人、

井上和彦・かないみか・坂本千夏・島本須美・関 智一・高乃麗・日高のり子・深見梨加・松本梨香・

三ツ矢雄二・山寺宏一(五十音順)

アレンジャーは、国内外を問わず数多くのミュージシャンへの楽曲提供をはじめ、編曲やプロデュースなど幅広く手掛けるYANAGIMAN。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8SkaKcpTYRs ]

一般社団法人Get in touchとは

2011年に活動をスタートし、2012年に法人化。俳優の東ちづるらが設立。

アートや音楽、映像、舞台などのエンターテインメントを通じて、だれも排除しない「まぜこぜの社会 」を目指して活動中。

4月2日の世界自閉症啓発デーを「WarmBlueDay」と命名し、企業・自治体などに「東京を⻘く染めよう 」と呼び掛ける「WarmBlue キャンペーン」を展開するほか、マイノリティパフォーマーが集結する舞台「月夜のからくりハウス~まぜこぜ一座~」や、LGBTQのリアルな声を集めた映画「私はワタシ over the rainbow」、障害者アーティストのアート作品と社会とをつなげる「MAZEKOZEアート」など、コンテンツ多数。生きづらさを抱える人たちとのトーク&グループセッション「生きづらさだヨ!全員集合!」、「スナック★げっと~チイママちづる~」などもYouTube配信中。

Get in touch公式サイト:https://www.getintouch.or.jp/

Get in touch紹介動画(3分)https://youtu.be/Pq0ie09fB84?si=Iw4rU2l6PbyqRpB4

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Pq0ie09fB84 ]

