セガNET麻雀『MJ』シリーズとアニメ『咲-Saki-全国編』がコラボ！全国大会“第17回咲-Saki-CUP”開催

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『MJ』シリーズとアニメ『咲-Saki-全国編』とのコラボイベント、“第17回咲-Saki-CUP”を、本日2024年12月23日（月）より開始しました。

『咲-Saki-全国編』をイメージした、アガリ演出や卓背景などの様々な限定アイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。

■全国大会“第17回咲-Saki-CUP”概要

アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、アニメ『咲-Saki-全国編』とのコラボイベントです。

大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。

アプリ版『MJ』では、大会に参加し様々な条件を満たすことで、『咲-Saki-全国編』をイメージしたアガリ演出や卓背景など、様々な限定アイテムがもらえます。

●『MJアプリ』（スマホ/PC版）

【予選A】

開催期間：2024年12月23日（月）～12月29日（日）

受付時間：24時間

（初日は12月23日（月）7:00～、最終日は～12月29日（日）29:59）

【予選B】

開催期間：2024年12月30日（月）～2025年1月5日（日）

受付時間：24時間

（初日は12月30日（月）7:00～、最終日は～1月5日（日）29:59）

【決 勝】

開催期間：2025年1月6日（月）～1月12日（日）

受付時間：24時間

（初日は1月6日（月）7:00～、最終日は～1月12日（日）29:59）

◆特典に『咲-Saki-全国編』コラボアイテム多数登場！

『咲-Saki-全国編』の進化型SPキャラ(UR)やアガリ演出、EX背景のほか、卓背景などがイベントpt特典として獲得できます。

●イベントpt特典

≪進化型SPキャラ(UR)≫全1種

▲天江 衣 2024冬

≪卓背景≫全3種

▲通学路 ／ ▲洋風庭園 ／ ▲和の卓背景(制服)

≪EX背景≫全5種

「咲 全国編の背景8」「咲 全国編の背景9」など、全5種のEX背景が獲得できます。

▲咲 全国編の背景8 ／ ▲咲 全国編の背景9

≪アガリボタン≫全4種

「咲(制服)ボタン」「怜(制服)ボタン」など、全4種のアガリボタンが獲得できます。

▲咲(制服)ボタン ／ ▲怜(制服)ボタン

≪アガリエフェクト≫全1種

▲咲エフェクト

◆咲-Saki-ガチャ2024

「宮永 咲 2024冬」や「原村 和 2024冬」といった新規描き下ろしの進化型SPキャラ(UR)をはじめとして、『咲-Saki-全国編』をイメージしたアガリ演出、卓背景、EX枠、EX背景などコラボアイテム44種が期間限定で登場します。

開催期間：2024年12月23日（月）7:00～2025年1月12日（日）29:59

1回：500G

≪進化型SPキャラ(UR)≫全4種

「宮永 咲 2024冬」「原村 和 2024冬」など、全4種の進化型SPキャラ(UR)が登場します。

▲宮永 咲 2024冬 ／ ▲原村 和 2024冬

≪卓背景≫全19種

「怜の卓背景(メイド)」「衣の卓背景(メイド)」など、全19種の卓背景が登場します。

▲怜の卓背景(メイド) ／ ▲衣の卓背景(メイド)

≪EX背景≫全12種

「咲 全国編の背景10」「咲 全国編の背景11」など、全12種のEX背景が登場します。

▲咲 全国編の背景10 ／ ▲咲 全国編の背景11

≪EX枠≫全2種

▲通学路の枠 ／ ▲洋風庭園の枠

≪アガリボタン≫全6種

「美穂子(メイド)ボタン」など、全6種のアガリボタンが登場します。

▲美穂子(メイド)ボタン

≪アガリエフェクト≫全1種

▲和エフェクト

●『MJAC』（アーケード版）

【予選A】

開催期間：2024年12月23日（月）～12月29日（日）

受付時間：10：00～24：00

【予選B】

開催期間：2024年12月30日（月）～2025年1月5日（日）

受付時間：10：00～24：00

【決 勝】

開催期間：2025年1月6日（月）～1月12日（日）

受付時間：10：00～24：00

◆特典に『咲-Saki-全国編』のコラボアイテム多数登場！

対局順位によってポイントを集めるチャレンジや、来店日数に応じたスタンプなどで、ボイス付SPキャラ、卓背景、背景アイテムなどを獲得できます。

≪ボイス付SPキャラ≫全5種

「宮永 咲(メイド)」「原村 和(メイド)」など、全5種のボイス付SPキャラが登場します。

▲宮永 咲(メイド) ／ ▲原村 和(メイド)

≪卓背景≫全5種

「咲の卓背景(メイド)」「和の卓背景(メイド)」など、全5種の卓背景が登場します。

▲咲の卓背景(メイド) ／ ▲和の卓背景(メイド)

≪EX枠≫全2種

▲通学路の枠 ／ ▲洋風庭園の枠

≪EX背景≫全12種

「咲の背景(メイド)」「和の背景(メイド)」など、全12種のEX背景が登場します。

▲咲の背景(メイド) ／ ▲和の背景(メイド)

≪アガリ点灯SE≫全5種

「咲ボタン 2024」「和ボタン 2024」「怜ボタン 2024」「衣ボタン 2024」「美穂子ボタン 2024」

◆咲-Saki- SPキャラガチャ

ボイス付きSPキャラ「宮永 咲(制服)」をはじめとする、『咲-Saki-全国編』の人気キャラクター全5種が期間限定で登場します。

開催期間：2024年12月23日（月）～2025年1月12日（日）

1回：600GP

≪ボイス付きSPキャラ≫全5種

「宮永 咲(制服)」「原村 和(制服)」「園城寺 怜(制服)」など、全5種のボイス付きSPキャラが登場します。

▲宮永 咲(制服) ／ ▲原村 和(制服) ／ ▲園城寺 怜(制服)

■『咲-Saki-全国編』コラボ記念 Xキャンペーン開催！

開催期間：2024年12月23日（月）11:00～2025年1月7日（火）23:59

“第17回咲-Saki-CUP”の開催を記念して、コラボ記念フォロー＆リポストキャンペーンを開催します。

本キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で、合計10名様に「声優サイン色紙」をプレゼントします。奮ってご応募ください。

※プレゼント詳細は『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）にてご確認ください。

◆参加方法

『MJ』公式Xアカウント（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）をフォローの上、当キャンペーンのポストをリポスト。

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。

◆対象アカウント

『MJ』公式Xアカウント：https://x.com/sega_MJ

＜アニメ『咲-Saki-全国編』とは＞

原作「小林 立」、監督「小野 学」、アニメーション制作「Studio五組」による

全国高校生麻雀大会の優勝をめざす少女たちの青春を描く人気漫画のアニメ化第3弾。

奇跡的な手で麻雀を打つ少女・宮永咲。彼女が所属する清澄高校麻雀部は県の予選を勝ち抜き全国大会へ。

だがそこには姫松高校や宮守女子高校など各地の強豪高がひしめき合っていた。

しかし咲たちは順調に一回戦をクリアし、ライバルが待ち構える二回戦に挑む。

TVアニメ「咲-Saki-」シリーズスペシャルサイト：http://www.saki-anime.com/

著作権表記：

(C)小林 立/スクウェアエニックス・咲全国編製作委員会

＜セガNET麻雀『MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称：セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows PC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日： iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。