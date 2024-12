【Brew KASHIMA運営体制変更】社名・チーム名・エンブレム変更および代表取締役交代のお知らせ

日頃よりBrew KASHIMAを応援いただき、心より感謝申し上げます。

株式会社総合スポーツユニオンブリュー鹿島

このたび、当チームはチーム名、およびチームロゴを現在のBrew KASHIMAからBrew SAGAに変更することを決定いたしました。この決定について、皆さまにその背景や目的をご説明し、ご理解をお願いしたく存じます。

株式会社 総合スポーツユニオンブリュー鹿島(本社:佐賀県鹿島市、代表:永吉 龍也)および、同社が運営するサッカーチーム、Brew KASHIMA(ブリュー鹿島)(九州サッカーリーグ所属)は、2025 年 1 月 7 日付けで、社名を「株式会社 フットボールクラブ佐賀」、チーム名を「Brew SAGA」へ変更することとなりましたのでお知らせいたします。これに伴い、エンブレムおよびロゴも変更いたします。

また、同日付けで代表取締役社長の永吉 龍也が退任し、後任として宮城’ 亮‘が就任いたします。なお、永吉 龍也は取締役 GM に就任予定です。

運営体制変更の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153676/table/2_1_ae72cd0101324ecf2a25018ce5562beb.jpg ]

変更日:2025 年 1 月 7 日(火)

※住所などの変更はありません。

新エンブレム・ロゴ

【コンセプト】

チームのイメージカラーである赤と黒はそのままに、モチーフである「めんぶりゅう」を明るく照らし出す黄金色の光で、未来を見据える新チームの勢いをイメージしました。

新しいチーム名、エンブレム、ロゴがサポーターのみなさまにより親しみを持っていただけるよう努めてまいりますので、変わらぬご声援をよろしくお願い申し上げます。

2025年1月7日より順次、新ロゴマークに変更いたします。



1. 地域全体での応援体制強化

現在、鹿島市を拠点に活動しておりますが、試合やイベントにおいては佐賀県内から多くの方々にご参加いただいています。この事実は、チームが鹿島市にとどまらず、佐賀県全体の皆さまに支えられていることを物語っています。私たちは将来的にJFL(日本フットボールリーグ)への参入を目指し、その先にあるJリーグ昇格を実現するため、佐賀県全域で活動を展開していきたいと考えています。ホームタウンを佐賀エリア全域に拡大することで、より多くの地域の方々と連携し、応援体制を強化したいと考えています。

2. 佐賀県全体の活性化への貢献

佐賀エリア全域をホームタウンとすることで、地域ごとの特色を活かしたイベントや活動を展開し、県全体の活性化に寄与したいと考えています。サッカーを通じて、佐賀エリア全域の皆さまとともに地域を盛り上げる取り組みを進めてまいります。

3. チームの成長と未来のために

競技力向上や運営の持続可能性を図るうえで、より広範な地域からのご支援が必要です。佐賀エリア全域をホームタウンとすることで、スポンサーシップやサポーターの拡大を目指し、チームの成長を加速させていきます。これにより、佐賀県が誇れるチームになれるよう、さらなる活躍をお届けしたいと思っています。

また、私たちは将来的にJFL(日本フットボールリーグ)への参入を目指し、その先にあるJリーグ昇格を実現することを目標としています。この目標を達成するため、地域の皆さまのご支援とご協力が欠かせません。

4. 鹿島市への感謝と継続的な関係

チーム名変更後も、鹿島市は私たちにとって特別な存在であり続けます。これまでのご支援に深く感謝するとともに、今後も引き続き鹿島市での活動を大切にし、地元の皆さまとともに歩んでまいります。

最後に

この決定は、チームの未来を見据えた挑戦であり、佐賀県全体をひとつにするサッカーチームとしての新たな一歩です。これからも変わらぬご支援とご声援を賜りますようお願い申し上げます。

皆さまとともに歩むチームを目指し、これからも努力を続けてまいります。

よろしくお願いいたします。

宮城’ 亮‘ プロフィール

■生年月日

1982年9月19日(42歳)

■出身地

沖縄県沖縄市

■経歴

2003 年-2008 年 FC 琉球 クラブスタッフ

2005 年-現在 Plus Nine(現 P’lus Nine 株式会社) 創業

P’lus Nine 株式会社 代表取締役

2010 年-2012 年 株式会社岐阜フットボールクラブ(FC 岐阜) 地域貢献推進部 部長

2019 年-現在 一般社団法人ツノスポーツコミッション設立

2019 年 代表理事

2020 年- 理事

2019 年-2021 年 株式会社 J.FC 宮崎(ヴェロスクロノス都農) 代表取締役社長

2021 年-2023 年 一般社団法人日本脳性麻痺 7 人制サッカー協会 副会長

<報道関係の方からのお問い合わせ先>

担当:永吉 TEL:090-1870-1507 MAIL:510726t@gmail.com