【受講料無料！宅建LIVEセミナー】1月16日（木）より、全国17都市（22会場）にて開催！

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2025年1月16日（木）より全国17都市（22会場）にて受講料無料の「宅建LIVEセミナー」を開催いたします。2025年度（令和7年度）宅建試験を受験される方に向け、日建学院の最強講師陣が、合格のための第一歩を後押しいたします。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/road/live_seminar/宅建LIVEセミナー2025年度に宅建受験される方必見！試験で上位15％(約3万人)に入るには？

2024年度の宅建試験は合格基準点37点、合格率18.6%という結果となりました。相対評価で合格基準点を算出して合否を決めていることから、毎年「合格基準点まであと数点足りない」受験者が非常に多く、試験の難易度や受験者数に関わらず上位15%（約3万人）に入らなければ合格することができません。

今年の試験結果の検証をした上で、来年の試験対策を練る。これが合格への第1歩となります。日建学院の最強講師陣が、あなたの第1歩を後押し。近年の試験傾向を踏まえて、宅建試験に合格するための秘訣を掴みましょう！

受講料無料！宅建LIVEセミナー

◆講義概要…2024年度の本試験検証、2025年度本試験の傾向と対策、合格に向けた学習アドバイス。

※講師により内容が一部異なる場合がございます。

◆講義時間…約90分 ※質疑含む ※終了時間は前後する可能性がございます。

◆受講料……無料

◆定員………先着順 ※席数に限りがあるため、ご希望の方はお早めにお申込みください。

◆開催日程…全国17都市（22会場）にて開催。下記よりご確認ください。

開催日程 :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/road/live_seminar/#datelist＜北海道・東北＞

・2025年3月3日（月）19:00～ 仙台／宮嵜講師

・2025年3月24日（月）19:00～ 札幌／宮嵜講師

＜関東＞

・2025年1月16日（木）19:00～ 船橋／吉野講師

・2025年3月4日（火）19:00～ 大宮／宮嵜講師

・2025年3月5日（水）19:00～ 上野／中山講師

・2025年3月6日（木）19:00～ 横浜／吉野講師

・2025年3月12日（水）14:00～ 水戸／首藤講師

・2025年3月12日（水）19:00～ つくば／首藤講師

・2025年3月13日（木）19:00～ 千葉／吉野講師

・2025年3月14日（金）19:00～ 池袋／中山講師

・2025年3月18日（火）19:00～ 新橋／伊東講師

・2025年4月1日（火）19:00～ 新宿／吉野講師

＜信越・東海＞

・2025年2月3日（月）19:00～ 名古屋／宮嵜講師

・2025年2月4日（火）19:00～ 静岡／宮嵜講師

＜近畿・中国・四国＞

・2025年1月23日（木）19:00～ 岡山／吉野講師

・2025年1月24日（金）19:00～ 福山／吉野講師

・2025年2月17日（月）19:00～ 梅田／宮嵜講師

・2025年2月18日（火）14:00～ 滋賀／宮嵜講師

・2025年2月18日（火）19:00～ 京都／宮嵜講師

＜九州＞

・2025年2月6日（木）19:00～ 天神／吉野講師

・2025年2月27日（木）19:00～ 鹿児島／吉野講師

・2025年3月10日（月）19:00～ 熊本／宮嵜講師

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▼宅建LIVEセミナー

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/road/live_seminar/

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

【会社概要】

商号 ： 株式会社 建築資料研究社

代表者 ： 代表取締役社長 馬場 栄一

所在地 ： 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立 ： 1969年（昭和44年）8月

事業内容： 建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL ： https://www.ksknet.co.jp/