＜リアルサイン会も！＞江口 尋先生『オオカミと甘噛み』上下巻発売記念フェアがマンガ展渋谷で開催決定！【マンガ展】
株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎）は、「江口 尋先生「オオカミと甘噛み」上下巻発売記念フェア＆リアルサイン会」を2025年1月15日(水)から2月16日(月)まで同社が運営する東京・渋谷の「マンガ展 渋谷」にて開催いたします。
・*:.ღ .:*キュート＆セクシーな溺愛ラブ・*:.ღ .:*
江口 尋先生の大人気TL作品「オオカミと甘嚙み」が2025年1月15日(水)、なんと上下巻で発売！！
契約社員として働く白石 優は昼間は地味なメガネ女子だけれど、夜は推しアイドルのための資金を稼ぐべくガールズバーで働いている。バーでも目立たないはずだったのにイケメン上司が来店して…!?
昼と夜のギャップにドキドキが止まらない…！
一気読み間違いなしの本作品、マンガ展では「オオカミと甘嚙み」上下巻発売記念フェアを開催いたします。
オリジナルグッズの販売や展示をはじめ、リアルサイン会の開催も決定！！
みなさま、どうぞお楽しみに(ハート)
江口 尋先生「オオカミと甘噛み」上下巻発売記念フェア＆リアルサイン会 at マンガ展渋谷(https://www.manga10.com/event/3115)
開催スケジュール
2025年1月15日(水)～2月16日(日)
OPEN 10:00 / CLOSE 21:00
※2025年2月15日(土)はリアルサイン会を開催いたします。
会場
マンガ展 渋谷／MAGNET by SHIBUYA109 5F(https://magnetbyshibuya109.jp/floor/#floor-content-5f)
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F
〈オリジナルグッズ〉
江口 尋先生「オオカミと甘噛み」上下巻発売記念オリジナルグッズ一覧
マンガ展渋谷限定・コンテンツラッシュブロマイド
☆SPECIAL！☆
江口 尋先生リアルサイン会 at マンガ展 渋谷
2025年2月15日(土)
【第1部】OPEN11:40 / START 12:00 / CLOSE 13:00
【第2部】OPEN13:10 / START 13:30 / CLOSE 14:30
【第3部】OPEN15:00 / START 15:20 / CLOSE 16:20
【第4部】OPEN16:40 / START 17:00 / CLOSE 18:00
【抽選申込スケジュール】
エントリー期間：2024年12月9日(月)17:00～2024年12月27日(金)11:59 ※正午締切となりますのでご注意ください。
当落発表：2024年12月27日(金)頃
販売方法：ご当選者様にのみメールでご連絡いたします。
※サイン会の抽選詳細はこちら(https://www.manga10.com/event/3115)から！※
概要
江口 尋先生「オオカミと甘噛み」上下巻発売記念フェア＆リアルサイン会 at マンガ展渋谷(https://www.manga10.com/event/3115)
【主催】株式会社TORICO
【協力】竹書房
【お問い合わせ】https://www.manga10.com/contact
【リアルタイム情報】Twitter(現 X) マンガ展／TORICO @manga10_torico(https://x.com/manga10_torico)