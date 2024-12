「Cuvee J2 Hôtel Osaka」ジャン・ヴェッセル 生産者が来日、特別ディナーを開催

株式会社温故知新

大阪・心斎橋にある「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」(以下、Cuvee J2)(所在地:大阪府大阪市、総支配人:佐長 東彦)は、2025年2月28日(金)に、ジャン・ヴェッセルの当主デルフィーヌ・ヴェッセル氏と夫のダヴィッド氏を迎え、厳選したシャンパーニュとAWA SUSHI 泡鮨の特別メニューによる究極のペアリングを提供する生産者ディナーを開催します。

ジャン・ヴェッセルの魅力

ジャン・ヴェッセルは、フランスのシャンパーニュ地方の中でも類い稀に見る小規模生産で、15ヘクタールのグラン・クリュ畑(特級畑)を持つ、ぶどう栽培から醸造までを一貫して自社で行うドメーヌ(レコルタン・マニピュラン)です。

環境保全を最重要事項に掲げ、可能な限り自然を尊重し、ぶどう自身の自然免疫力を高めるため、減農薬栽培を採用しています。2000年からは除草剤の使用をやめ、太陽光エネルギーや雨水リサイクルシステムを導入するなど、環境へ配慮したシャンパーニュ造りに努めています。

年間生産本数の14.5万本はすべて自社生産で、うち約70%が日本やアメリカ、ヨーロッパ、南アフリカなどへ輸出されます。シャンパーニュ地方にとって、日本は世界第3位の輸出国ですが、その中でもジャン・ヴェッセルは日本への輸出量が世界1位となっています。

ジャン・ヴェッセル 生産者ディナー 概要

当主のデルフィーヌ・ヴェッセル氏と夫のダヴィッド氏をお招きし、シャンパーニュと鮨を楽しむ特別なひとときをお過ごしいただけます。生産者との直接の交流を通じて、シャンパーニュの奥深い魅力や背景を知り、シャンパーニュの魅力に引き込まれる特別な体験をしてみませんか。

泡鮨デルフィーヌ・ヴェッセル氏と夫のダヴィッド氏

<シャンパーニュラインナップ>

・BRUT OEIL DE PERDRIX

・BRUT ROSE DE SAIGNEE

・GRAND CRU BLANC DE BLANCS DE CHOUILLY BRUT NATURE 2015

・BRUT GRAND CRU PRESTIGE 2011

・BRUT GRAND CRU CUVEE LE PETIT CLOS 2010

・シークレットボトル

※キュヴェおよびヴィンテージは、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください

開催場所 :Cuvee J2 Hôtel Osaka 内

2F 鮨レストラン「AWA SUSHI 泡鮨」

開催日 : 2025年2月28日(金)

開催時間 : 19:00 一斉スタート

人数 :最大10名様まで

料金 :50,000円(税込)

特別ディナーのご予約はこちらから :https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27140068/party/260141654/

ジャン・ヴェッセル生産者ディナー付き、一夜限りの特別宿泊プラン7F Delux Twin「Jean Vesselle」ルーム

販売期間 :2024年12月23日(月)より ※満室になり次第、販売終了となります。

宿泊日 :2025年2月28日(金)

内容 :1泊2食付き(生産者ディナー、朝食)

料金 :2名様1室利用時、1名様あたり 78,000円~(税・サービス料込)

追加料金5,500円(1室、税込)で、7F Delux Twin「Jean Vesselle」ルームをご指定いただけます。

この機会に、ジャン・ヴェッセルの魅力を心ゆくまでご堪能ください。

宿泊プランはこちらから :https://reserve.489ban.net/client/cuveej2/0/plan/id/205730/stay■Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新 についてCuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新

11の名門シャンパーニュ・メゾン(生産者)に働きかけを行い正式に許可を得た、世界初となるオフィシャル・シャンパン・ホテル。11のメゾンは、「ボランジェ」「シャルル・エドシック」「レア・シャンパーニュ」「テタンジェ」「ジョセフ・ペリエ」「ニコラ・フィアット」「ラリエ」「ジャン・ヴェッセル」「テルモン」「キュペルリー」「ドゥモアゼル」。11室ある客室全てをメゾンと共に造り上げており、世界的建築家・小川晋一氏が手掛けたミニマルで洗礼されたデザインの客室では、各メゾンの歴史や想い、世界観、シャンパーニュ文化を体感いただけます。鮨とシャンパーニュのマリアージュをお楽しみいただける、カウンター10席の鮨レストラン「AWA SUSHI 泡鮨」を併設。

12月12日より、Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新は一休Plus+のホテルとなりました。

一休Plus+とは?

「一休.com」の中でもさらに厳選された宿で、国内のオンライン予約サイト(OTA)では、一休Plus+のみでご予約が可能となります。クチコミでも高い支持があり、一休ダイヤモンド会員様のご利用が多いことも特徴です。加盟施設は113ホテル・旅館(12月23日 (月)現在)で、このたび「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」は、大阪初の一休Plus+加盟ホテルとなりました。

<概要>

施設名 :Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新

所在地 :大阪市中央区南船場2丁目6-7

開業日 :2024年1月13日

客室数 :全11室

総支配人 :佐長 東彦

電話番号 :06-6262-3600(代表)

Email :j2@cuveej2.jp

アクセス :大阪メトロ心斎橋駅から徒歩7分、長堀橋駅から徒歩4分

■株式会社温故知新について

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。スモールラグジュアリーホテルを中心に老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」になるほかに類例のない個性的な施設を運営しています。 2023年1月には「株主コミュニティ」を組成。 2024年1月には世界初のオフィシャル・シャンパンホテル「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」を大阪・心斎橋に開業し、4月には東京・虎ノ門の「菊池寛実記念 智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」、岡山県・玉野市の「道の駅 みやま公園」内にカフェ「Miyama cafe PUUT」をオープンしたほか、長崎県・雲仙市の旅館「旅亭 半水廬」の運営を開始。さらに5月より、静岡県・東伊豆町の温泉宿「伊豆・熱川温泉 粋光」 の運営を開始しました。12月には長野県・白馬村に当社初となるラグジュアリーホテルコンドミニアム「ホテル ラ ヴィーニュ白馬 by 温故知新」をオープンするほか、今後も複数施設の開業を予定しています。

<会社概要>

社名 :株式会社温故知新

代表取締役 :松山 知樹

本社所在地 :東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 :2011年2月1日

資本金 :1,000万円

事業内容 :ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

