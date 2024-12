【ぼのぼの POP UP ストア】韓国・The Hyundai Seoul にて2025/1/2(木)～1/14(火)期間限定オープン！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社エイケン(本社:東京都荒川区、ADKエモーションズ グループ会社)は、株式会社ロッテホールディングスと締結したライセンス契約のもと、同社及び韓国でテーマパーク等を運営するロッテワールド(Hotel Lotte Co., Ltd. Lotte World)と協業し、現在放送中のTVアニメ『ぼのぼの』のPOP UP ストア「POP-UP EP.2 : アンニョン! ぼのぼの 願いの森」を韓国・The Hyundai Seoul にて開催することが決定しましたのでお知らせいたします。

2025年1月2日(木)~1月14日(火)の期間限定となります。

本年9月11日(水)~9月22日(日)には、韓国でテーマパーク等を運営するロッテワールドと共同でPOP UP ストア「POP-UP EP.1 : アンニョン! ぼのぼの 貝をさがしてね」を開催し、約6万人が来場。大成功を収めました。

さらに、地下鉄2号線の一部車両やSNSを活用して実施したプロモーションも、大きな反響をいただきました。

2回目の開催となる今回、メインの展開場所となるThe Hyundai Seoul(ヨイド駅直結、韓国ソウル)は、国内外から多くの人が訪れるトレンドの発信地です。

本ストアでは、新年をテーマにいがらしみきお先生によるサプライズイベントや新年限定のグッズ、おみくじコーナーやフォトブース等、2025年の始まりを『ぼのぼの』と共に華やかに彩る企画を多数用意しています。

◆ ポップアップストア「POP-UP EP.2 : アンニョン! ぼのぼの 願いの森」概要 ◆



開催期間:2025年1月2日(木)~1月14日(火)

場 所:The Hyundai Seoul 地下1階 EVENT PLAZA

住 所:韓国 ソウル市 永登浦区 汝矣大路 108, The Hyundai Seoul

営業時間:10:30~20:00(月~木)、10:30~20:30(金~日)

※The Hyundai Seoulの営業時間に準じる



ポップアップストア「POP-UP EP.2 : アンニョン! ぼのぼの 願いの森」での販売商品(一部)



・ポストカード



・ミニスーツケース





・クッキーセット

-ぼのぼの-



1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

テレビアニメがフジテレビにて(毎週土曜日あさ5:22より)好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。

へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいい

キャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。



◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第33巻 販売中

●コミックス 「ぼのぼの」49巻 販売中

「ぼのぼのS 1~2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻

「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中 (いずれも 竹書房 刊)

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中



■放送情報

毎週土曜日 5:22~ フジテレビ

アニマックス 放送中

■配信情報

毎週土曜日放送後より 最新話を追加

FOD http://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/

制作 フジテレビ・エイケン



