2025年の干支ヘビ×サンリオの人気キャラクターの限定オリジナルアート『サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro』プライズが　12月27日（金）より展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長:藤原徳也、以下、当社)は、『サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro』の当社限定プライズゲーム用景品5アイテムを「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」において12月27日(金)より順次展開いたします。

◆展開店舗一覧・詳細はこちら:https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio2412(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio2412)

限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式 X でオリジナルアートを使用した「ブランケット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■キュートなへびの衣装がかわいい『サンリオキャラクターズ』のプライズが登場!

来年2025年の干支の「へび」をモチーフにした、株式会社サンリオのキャラクターたちのぬいぐるみやクリップ等がプライズに登場。オリジナルアートを使用したハンギョドン、ポムポムプリン、クロミ、マイメロディ、シナモロールの「肩乗せクリップ」、「ヘアバンド」、「着ぐるみぬいぐるみ」、「ぬいぐるみスリッパ」、「保冷バッグ」の5アイテム全19種類を展開いたします。キュートなへびの衣装をまとったキャラクターたちの驚いた表情や眠たそうな表情などさまざまな表情に注目です。

「サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro」プライズゲーム用景品 概要

景品:サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoryo

肩乗せクリップ 全5種、ヘアバンド 全5種、着ぐるみぬいぐるみ 全5種、

ぬいぐるみスリッパ 全2種、保冷バッグ 全2種

展開期間:2024年12月27日(金) ~ 無くなり次第終了

店舗:モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、クレーン横丁、Feedy Arcade、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

「サンリオキャラクターズnyoronyoronyoro」 プライズゲーム用景品

サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro 肩乗せクリップ 全5種

奥行約11cm

キュートなへびの衣装に身を包んだ、表情豊かなキャラクターたちの肩乗せクリップ。

ハンギョドン、ポムポムプリン、クロミ、マイメロディ、シナモロールの全5種類。

サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro ヘアバンド 全5種

横約20cm

眠たそうな表情のへびの衣装がかわいいキャラクターたちのヘアバンド。

ハンギョドン、ポムポムプリン、クロミ、マイメロディ、シナモロールの全5種類

サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro 着ぐるみぬいぐるみ 全5種

高さ約10.5cm×奥行約17cm

キュートなへびの衣装に身を包んだキャラクターたちの着ぐるみぬいぐるみ

ハンギョドン、ポムポムプリン、クロミ、マイメロディ、シナモロールの全5種類。

サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro ぬいぐるみスリッパ 全2種

奥行約30cm(足のサイズ25cm)

キュートなへびの衣装に身を包んだ、ぬいぐるみスリッパ。クロミ、シナモロールの全2種類

サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro 保冷バッグ 全2種

高さ約29cm×横約43cm

キュートなへびの衣装に身を包んだ、サンリオのキャラクターたちがデザインされた大容量の保冷バッグ。

総柄とオリジナルアートデザインの全2種類。

■オリジナルアートを使用した「ブランケット」が当たるXキャンペーンを開催!

限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、抽選で10名さまに『サンリオキャラクターズ』のオリジナルアートを使用した「ブランケット」が当たるXキャンペーンを開催いたします。

詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法:モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

応募期間:2024年12月23日(月) 17:30 ~2025年1月5日(日) 23:59

モーリーファンタジー公式X:https://x.com/mollyfantasy_of

オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってモーリーファンタジーのクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップしています。獲得した景品は送料無料でお客さまへ直接お届けいたします。

公式サイト:https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ:https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X:https://x.com/MOLLYONLINE_of

モーリーオンラインお友だち登録はこちら:https://lin.ee/mKiwcMd

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650859