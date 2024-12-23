「竜泉寺の湯」2024年温泉年間ランキングで全国総合3位・4位・5位！各部門でも上位入賞の快挙！～ニフティ温泉年間ランキング～
絶景部門 全国2位を受賞した「竜泉寺の湯 名古屋守山本店」
スーパー銭湯発祥の温浴施設「竜泉寺の湯」を運営するオークランド観光開発株式会社（愛知県春日井市）は、全国約17,998施設（2024年12月19日時点）が対象となった「ニフティ温泉 年間ランキング2024 温泉ランキング」（ニフティライフスタイル株式会社主催）において、多くの部門でランクインしました。
特に、全国総合3位に輝いた「横濱スパヒルズ竜泉寺の湯」をはじめ、4位の「湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯」、5位の「竜泉寺の湯 草加谷塚店」など、複数施設が高く評価されました。さらに、各エリアのユーザー投票部門やコスパがいい部門などでも上位にランクインし、幅広い支持をいただきました。
■ニフティ温泉 年間ランキング2024とは
「ニフティ温泉 年間ランキング2024」は、「ニフティ温泉」に掲載された全国17,998件（2024年12月19日時点）の温泉・温浴施設を対象に、施設紹介ページの閲覧件数、クチコミ評価、ユーザー投票、クーポン利用状況など、多角的な指標をもとにランキング形式で発表されるものです。
【総合】
全国3位：横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯
全国4位：湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯
全国5位：竜泉寺の湯 草加谷塚店
【ユーザー投票部門】
北海道・東北エリア1位：スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯
関東エリア1位：竜泉寺の湯 草加谷塚店
東海エリア1位：天空スパヒルズ 竜泉寺の湯 名古屋守山本店
千葉県1位：スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯
東京都1位：竜泉寺の湯 八王子みなみ野店
【コスパがいい部門】
全国1位：竜泉寺の湯 草加谷塚店
全国2位：横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯
全国4位：湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯
全国5位：竜泉寺の湯 豊田浄水店
【岩盤浴部門】
全国2位：竜泉寺の湯 草加谷塚店
全国3位：横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯
全国8位：湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯
【口コミ部門】
宮城県1位：スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯
千葉県1位：スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯
愛知県1位：天空スパヒルズ 名古屋守山本店 竜泉寺の湯
【充実した施設部門】
全国2位：竜泉寺の湯 草加谷塚店
全国5位：横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯
【食事がおいしい部門】
全国3位：竜泉寺の湯 草加谷塚店
全国8位：横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯
【お湯がいい部門】
全国2位：竜泉寺の湯 草加谷塚店
全国11位：横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯
【絶景部門】
全国2位：天空スパヒルズ 竜泉寺の湯 名古屋守山本店
- 店舗情報：横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯(神奈川・横浜)
高濃度炭酸泉
アロマソルトの間
住所： 神奈川県横浜市旭区白根８丁目８
電話：045-459-5268
営業時間：6:00～26:00（最終受付 25:00）
URL：https://tsurugamine.ryusenjinoyu.com/
- 店舗情報：湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯(神奈川・茅ヶ崎)
富士見の露天風呂
韓国サウナ「汗蒸幕」
住所： 神奈川県茅ヶ崎市中島１３３９－１
電話： 0467-57-2641
営業時間：5:00～26:00（最終受付 25:３0）
URL：https://ryusenjinoyu.com/chigasaki/
- 店舗情報：竜泉寺の湯 草加谷塚店(埼玉・草加)
高濃度炭酸泉
forest villa(岩盤浴)ブックエリア
住所： 埼玉県草加市谷塚上町４７６
電話：048-926-1126
営業時間：6:00～26:00（最終受付 25:30）
URL：https://ryusenjinoyu.com/souka/
■「竜泉寺の湯」とは
竜泉寺の湯は、1989 年に日本で初めて「スーパー銭湯」と名付けた温浴施設を愛知県名古屋市守山区竜泉寺に開業し、スーパー銭湯のビジネスモデルの原型となりました。また，人工炭酸泉が人の健康に大きく貢献すると考え、2000年に日本で初めて直営温浴施設６店舗に炭酸泉を導入し、のちの炭酸ブーム火付け役ともいわれています。現在、関東エリアに5店舗、愛知県に2店舗を展開。2022年オープンした千葉県流山市「スパメッツァおおたか」は、サウナシュラン2022 全国第1位を受賞。また2023年7月には宮城県仙台市に東北最大級の極上スパ＆サウナ「スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯」をオープンし、「サウナシュラン2023」全国4位を獲得。
≪公式サイト：https://www.ryusenjinoyu.com/≫(https://www.ryusenjinoyu.com/%E2%89%AB)
スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯(千葉・流山)