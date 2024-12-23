描きおろしイラストのテーマは“いちご狩り”♪　【TVアニメ「アオのハコ」ウィンターフェア 2025 in アニメイト】が、2025年1月11日から開催！特典がもらえるほか、新グッズも販売!!

株式会社アニメイトホールディングス△描きおろしイラストフェアの詳細はこちら :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112104



株式会社アニメイトは、2025年1月11日から【TVアニメ「アオのハコ」ウィンターフェア 2025 in アニメイト】を開催いたします。

「アオのハコ」とは、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の三浦糀先生による青春部活ラブストーリー。等身大のキャラクターたちがそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描く本作は、連載開始から多くの読者を魅了しています。10月からTVアニメが放送中で、千葉翔也さんや上田麗奈さん、鬼頭明里さんなど豪華声優陣が出演することでも注目を集めています。

全国アニメイト・アニメイト通販で2025年1月11日～2月2日まで開催する【TVアニメ「アオのハコ」ウィンターフェア 2025 in アニメイト】では、期間中、「アオのハコ」関連商品をご購入・ご予約の方に、特典「ポストカード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。特典絵柄は、“いちご狩り”をテーマにした大喜・千夏・雛の描きおろしイラストとなっています。

また、フェアにあわせて、特典と同じ描きおろしイラストを使用したアクリルスタンドやキャラバッジコレクションなどの新グッズを販売いたします。こちらもお見逃しなく!!

■フェア情報

TVアニメ「アオのハコ」ウィンターフェア 2025 in アニメイト

開催期間：2025年1月11日～2月2日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、「アオのハコ」関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ポストカード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ポストカード（全3種）

※特典はお選びいただけません。

△特典：ポストカード（全3種）





■商品情報

アクリルスタンド

発売日：2025年1月11日

価格：各1,980円（税込）

種類：3種

△アクリルスタンド

キャラバッジコレクション

発売日：2025年1月11日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（6パック入り）2,640円（税込）

種類：全6種

△キャラバッジコレクション

アクリルキーホルダーコレクション

発売日：2025年1月11日

価格：1パック660円（税込）

1BOX（8パック入り）5,280円（税込）

種類：全8種

△アクリルキーホルダーコレクション

トレーディングクリアカード

発売日：2025年1月11日

価格：1パック（2枚入り）330円（税込）

1BOX（12パック入り）3,960円（税込）

種類：全24種

△トレーディングクリアカード

この他にも、多数のグッズが発売！

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会

■関連URL

TVアニメ「アオのハコ」ウィンターフェア 2025 in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112104)

「アオのハコ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=15711)

TVアニメ「アオのハコ」公式サイト(https://aonohako-anime.com)