旅館魚半が『ONCRI-KARATSU（おんくり唐津）』として、2025年夏、リブランドオープン
株式会社C&G Value Design（代表取締役：副島和昌、所在地：福岡県福岡市）は、旅館魚半（所在地：佐賀県唐津市）をONCRIブランドの2号店となる「ONCRI-KARATSU（おんくり唐津)」として、2025年夏にリブランドオープンします。
「ONCRI-KARATSU」は、弊社の代表的な施設である「古湯温泉ONCRI／おんくり」(2012年4月開業）に続き、ONCRIブランドとしては2店舗目の展開となります。これにより弊社のアライアンス施設は全6施設となります。
佐賀県唐津市の海沿いに立地する本施設は、アライアンス初のビーチリゾートホテルです。海を見渡すカフェを併設する他、地元の食材を活かした鮨を提供するメインダイニングなど、独自性あふれるリゾート体験を提供します。
なお、本施設の運営にあたり、株式会社C&G Value Designの最高事業開発責任者 挽田善一が総支配人に就任し、運営の陣頭指揮を執ります。
【施設概要】
施設名：ONCRI-KARATSU（おんくり唐津）
所在地：〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1669-55
TEL：0955-56-6234 FAX：0955-56-8221
建物階数：地上4階
客室数：29室
浴場：大浴場（男・女）
パーティースペース：収容人数最大50名（立食50名、着座30名）
付帯施設：レストラン1箇所、カフェ1箇所、ホテルショップ1箇所、屋外プール
株式会社C&G Value Designは、「街のブランド価値を高める」をビジョンとし、施設のみならず地域ブランドの価値を高め、観光事業の活性化にも寄与してまいります。
C＆G Value Designが運営するザ・コレクション・オブ・クール & グラマラス アライアンス（CCGアライアンス）
古湯温泉／おんくり（佐賀県佐賀市）
「ぬる湯に浸かり時を忘れる、山峡の湯治リゾート」
HP：https://oncri.com/
Email：info@oncri.com
Instagram：@furuyu_onsen_oncri
イノベーティブ・フレンチ ワタハン by Furuyu Onsen ONCRI (福岡県福岡市)
「もてなす人のための時空」
HP：https://watahan-oncri.com/
Email：info@watahan-oncri.com
Instagram：@watahan_oncri
HILLTOP RESORT FUKUOKA （福岡県福岡市）
「Excitement & Tranquility ～動と静～
都会の自然に優雅に触れる、静寂を約束するサンクチュアリ」
HP：https://hilltopresort-fukuoka.com/
Email：info@hilltopresort-fukuoka.com
Instagram：@hilltopresort_fukuoka
STRAWBERRY GARDEN (福岡県福岡市) 店舗：原本店、木の葉モール店、若久店
「つながる嬉しさの口実に。」
HP：https://strawberry-garden.com/
Email：info@strawberry-garden.com
Instagram：@strawberrygarden_1998
むなかた茶愉 (福岡県宗像市)
「姫神たちの美味しいお福分け」
HP：https://munakata-chayu.com/
Email：info@munakata-chayu.com
Instagram：@munakata_chayu
＞＞アライアンス一覧 https://cg-valuedesign.com/alliance/