トムが空を飛ぶ！佐賀銀行創立70周年フライングイベント「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」開催記念　バルーン係留飛行および夜間係留イベント開催決定！

佐賀銀行(頭取 坂井 秀明)は、創立70周年に先立つフライングイベントとして、2025年 1 月25日(土)から3月20日(木・祝)まで福岡市美術館にて行われます「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」に協賛するとともに、イメージキャラクターである「トムとジェリー」 をモチーフとしたバルーンの係留イベントを以下の概要で行います。

「トムII号」係留飛行の披露、「さぎん Tom & Jerry 号」の展示「トムII号」係留飛行さぎん Tom & Jerry 号

【日時】 2025年1月25日(土)9:00~10:30

【イベント内容】

1. 「トムとジェリー」のトムをモチーフとした日本唯一のバルーン「トムII号」が係留飛行している様子を ご覧いただけます。

※係留飛行とは:熱気球を地上のアンカーとロープでつなぎ約10m~20m浮上させること。

2. 「さぎん Tom & Jerry 号」を展示します(飛行無し)。普段間近で見る機会の少ないバルーンをご覧いただけます。

【場所】 舞鶴公園三ノ丸広場(福岡県福岡市中央区城内2)

【見学料金】 無料

【注意事項】

1. バルーンは天候に左右されやすく、雨天・強風の場合は中止とさせていただきます。また、開催中に おいても天候の変化によって中止する可能性がございます。

2. 開催の有無に関しては佐賀銀行公式HP内の特設ページもしくは佐賀銀行公式 Instagram を ご確認ください。

「トムII号」係留飛行の搭乗体験について

2025 年 1 月 25 日(土)の「トムII号」係留飛行に関して、20 組さま限定(抽選)でバルーン 搭乗飛行をご体験いただけます。

【料金】 無料

【応募方法】 佐賀銀行公式HP内の特設ページの専用フォームよりご応募いただきます。

https://www.sagabank.co.jp/news/recommend/cam-balloon.php

【応募期間】 2025年 1 月14日(火)18:00まで

※一組様の最大搭乗人数の目安:大人2名+小学生2名程度。

※抽選結果は当選者さまへのご連絡をもって当選の発表に代えさせて

いただきます。

※詳細事項は特設ページをご確認ください。

【注意事項】

1. バルーンは天候に左右されやすく、雨天・強風の場合は中止させていただきます。また、開催中に おいても天候の変化によって中止する可能性がございます。

2. 開催の有無に関しては佐賀銀行公式HP内の特設ページもしくは佐賀銀行公式Instagram を ご確認ください。

「トムII号」の夜間係留「トムII号」の夜間係留

【日時】 2025年 2 月9日(日)17:30~19:00

2025年3月15日(土)17:30~19:00

【イベント内容】 「トムとジェリー」のトムをモチーフとした日本唯一のバルーン「トムII号」がバーナーの赤い炎に照らされ ライトアップ。幻想的な空間を演出します。(飛行無し)

【場所】 舞鶴公園三ノ丸広場(福岡県福岡市中央区城内2)

【見学費用】 無料

【注意事項】

1. バルーンは天候に左右されやすく、雨天・強風の場合は中止とさせていただきます。また、開催中に おいても天候の変化によって中止する可能性がございます。

2. 開催の有無に関しては佐賀銀行公式HP内の特設ページもしくは佐賀銀行公式 Instagram を ご確認ください。

主催:佐賀銀行

協力:西日本新聞社、KBC、西日本新聞イベントサービス

「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」概要TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう

■会期:2025年1月25日(土)~3月20日(木・祝)

■観覧時間:9:30~17:30 ※入館は閉館の30分前まで

■休館日:月曜日 ※2月24日(月・振休)は開館し、2月25日(火)は休館

■会場:福岡市美術館 2階 特別展示室(福岡市中央区大濠公園1-6)

■主催:西日本新聞社、KBC、西日本新聞イベントサービス

■協賛:佐賀銀行

■企画・制作:トムとジェリー85周年記念展製作委員会

■協力:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

■公式HP:https://tomandjerry85exhibition.jp/

■福岡会場HP:https://kbc.co.jp/tomandjerry85exhibition(https://kbc.co.jp/tomandjerry85exhibition/)