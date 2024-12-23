ベストサプライヤーに贈る「NETSEAアワード2024下半期」受賞企業が決定！

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：杉本 聡、株式会社オークファン100％子会社）が運営する国内最大級のBtoB仕入れモールNETSEA（ネッシー）では、2024年下半期、各部門において最も活躍したサプライヤー企業/個人事業主を表彰する「NETSEAアワード2024下半期」を開催いたしました。

受賞企業一覧

特設ページ：https://www.netsea.jp/special/award2412?top_under_main

【NETSEAアワードについて】

売上、注文件数、リピート数、販促活動の積極性などをもとに、バイヤーに対し優れた顧客サービスを提供したサプライヤーに贈られる賞で、上半期・下半期に各1回開催されます。

NETSEAに登録している全サプライヤーの中から、総合賞・カテゴリ別賞（食品／アパレル／家具／ファッション雑貨／ホビー／ニューストア）・特別賞が選出されます。

総合賞

1位 カネイシ株式会社 様

健康食品、介護用品、救急用品等々を取り扱う商社

2位 株式会社アイオロス 様

九州最大の総合日用品の卸売業社のグループに属する日用品総合卸売業社

3位 オリヒロ株式会社 様

健康食品を中心に取り扱うメーカー

カテゴリ別賞

食品 … 株式会社白菊 様

アパレル … 盛煌商事株式会社 様

家具インテリア … サカベ株式会社 様

ファッション雑貨 … 株式会社l&a corporation 様

ホビー … 株式会社ヒロテック 様

ニューストア … 株式会社ふじや 様

殿堂入り

ハリマ共和物産株式会社 様

受賞された企業様の詳細は特設ページよりご覧ください。▼

https://www.netsea.jp/special/award2412?top_under_main

NETSEAでは本イベントを通じて、優れたサービスを展開するサプライヤーを積極的に発信することで、バイヤーの新たな仕入れ先開拓や取引体験の向上を支援することを目指します。

今後もサプライヤー及びバイヤーにより良い取引機会の創出に貢献してまいります。

国内最大級のBtoB仕入れ・卸モールNETSEAについて

WEB ：https://www.netsea.jp/

iOSアプリ ：https://apps.apple.com/jp/app/netsea/id6472151132

Androidアプリ：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.netsea.app.webview&hl=ja-JP(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.netsea.app.webview&hl=ja-JP)

「NETSEA」は「ネットで仕入れ」の略称で、大手企業様から中小企業様まで、あらゆる法人様向けにサービスを提供しているBtoB卸モールです。

年間流通額約100億円*1、登録バイヤー数50万社以上と国内でも最大規模となり、継続的な成長を続けております。*1 NETSEAオークションを含む

市場規模で300兆円となるBtoB卸売市場におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）化を目指すオークファングループの中でも 「NETSEA」では、世界中のサプライヤー、バイヤーに最適な取引機会を創ることを中心に取り組んでいます。

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の再流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、国内で300兆円規模、海外を含めると数千兆円規模と推定されるBtoB卸売市場のDX化に取り組んでおります。

国内事業においては、創業来培った売買データにより、価格と販路を最適化する「aucfan.com(オークファン)」、小売・流通業向けのプラットフォーム「NETSEA(ネッシー)」「NETSEAオークション」等をSMB（中小企業・個人事業主）向けに展開しております。

オークファングループは、国内事業を基盤とし海外市場に展開していくことで、BtoB卸売市場のリーディングカンパニーを目指し、事業展開をしてまいります。

【事業一覧】

SynaBiz概要

会社名 ：株式会社SynaBiz

代表者 ：代表取締役 杉本 聡

設立 ：2007年6月

資本金 ：2,500万円 ※株式会社オークファン(東証グロース上場)100%出資

所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

コーポレートサイト：https://synabiz.co.jp/