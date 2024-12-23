第27回大藪春彦賞候補作 決定！

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株式会社徳間書店


作家大藪春彦氏の業績を記念して創設された「大藪春彦賞」は、優れた物語世界の精神を継承する新進気鋭の作家及び作品に、毎年授与される文学賞です。



大藪春彦賞選考委員会は2023年10月から2024年9月までの選考対象期間に刊行された作品から、以下の作品を「第27回大藪春彦賞」候補として選出しました。


【これまでの大藪春彦賞受賞作一覧はこちら】(https://www.tokuma.jp/company/cc1950.html)



大沢在昌、黒川博行、東山彰良の三氏による選考会が2025年1月24日に開かれ、受賞作が決定します。


受賞作には、2025年3月7日開催予定の贈賞式において、大藪春彦賞正賞（顕彰牌）と副賞（賞金300万円）が贈られます。




大藪春彦賞選考委員会


株式会社徳間書店



＜候補作＞


五十嵐律人


『嘘か真言か』文藝春秋


2024年8月刊


https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163918860



宇佐美まこと


『誰かがジョーカーをひく』徳間書店


2023年11月刊


https://www.tokuma.jp/book/b637868.html



櫛木理宇


『死蝋の匣』KADOKAWA


2024年7月刊


https://www.kadokawa.co.jp/product/322309000762/



武川 佑


『円かなる大地』講談社


2024年9月刊


https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000396141



水野 梓


『グレイの森』徳間書店


2023年10月刊


https://www.tokuma.jp/book/b636082.html



（著者五十音順、敬称略）