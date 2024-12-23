第27回大藪春彦賞候補作 決定！
株式会社徳間書店
作家大藪春彦氏の業績を記念して創設された「大藪春彦賞」は、優れた物語世界の精神を継承する新進気鋭の作家及び作品に、毎年授与される文学賞です。
大藪春彦賞選考委員会は2023年10月から2024年9月までの選考対象期間に刊行された作品から、以下の作品を「第27回大藪春彦賞」候補として選出しました。
【これまでの大藪春彦賞受賞作一覧はこちら】(https://www.tokuma.jp/company/cc1950.html)
大沢在昌、黒川博行、東山彰良の三氏による選考会が2025年1月24日に開かれ、受賞作が決定します。
受賞作には、2025年3月7日開催予定の贈賞式において、大藪春彦賞正賞（顕彰牌）と副賞（賞金300万円）が贈られます。
大藪春彦賞選考委員会
株式会社徳間書店
＜候補作＞
五十嵐律人
『嘘か真言か』文藝春秋
2024年8月刊
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163918860
宇佐美まこと
『誰かがジョーカーをひく』徳間書店
2023年11月刊
https://www.tokuma.jp/book/b637868.html
櫛木理宇
『死蝋の匣』KADOKAWA
2024年7月刊
https://www.kadokawa.co.jp/product/322309000762/
武川 佑
『円かなる大地』講談社
2024年9月刊
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000396141
水野 梓
『グレイの森』徳間書店
2023年10月刊
https://www.tokuma.jp/book/b636082.html
（著者五十音順、敬称略）