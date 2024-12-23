「FOREVER 21」×「ヤングジャンプ45周年」第二弾が販売決定！「ゴールデンカムイ」「キングダム」【推しの子】などを含む全9作品とのコラボレーションアイテムを1月1日（水）からWEB先行予約開始
「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：木村 治）が展開する「FOREVER 21」は、創刊45周年を迎えた集英社発行の週刊ヤングジャンプとの第一弾コラボを2024年7月に実施し、大好評につき、この度第二弾のコラボが決定いたしました。コラボする作品は、前回に引き続き「ゴールデンカムイ」、「キングダム」、「ジャンケットバンク」に加えて、今回初のコラボとなる【推しの子】「ダイヤモンドの功罪」「スナックバス江」「ドッグスレッド」「のあ先輩はともだち。」「テラフォーマーズ」の全9作品です。ロングTシャツ全15型とエコバッグ全9型の全24型を2025年1月1日（水）より、“FOREVER 21 JAPAN ONLINE FLAGSHIP STORE”にて先行予約販売を開始、2025年1月30日（木）から、“FOREVER 21 JAPAN ONLINE FLAGSHIP STORE”、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、全国の「FOREVER 21」店舗にて通常販売を開始します。また、コラボ商品の購入者全員にトレーディングカードをプレゼントいたします。さらに、2024年12月26日（木）から、「FOREVER 21」公式Xにてコラボアイテム全24型のデザインとトレーディングカード全45種のデザインを先行公開いたします。
■商品詳細
※商品は一部抜粋
1.【推しの子】
【ヤングジャンプ45周年】【推しの子】ロングTシャツ（UNISEX） \4,990 / サイズ FREE / カラー ホワイト
2.ゴールデンカムイ
【ヤングジャンプ45周年】ゴールデンカムイロングスリーブTシャツ（UNISEX） \4,990 / サイズ FREE / カラー ホワイト
3.キングダム
【ヤングジャンプ45周年】キングダムロングスリーブTシャツ（UNISEX） \4,990 / サイズ FREE / カラー ブラック
4.ジャンケットバンク
【ヤングジャンプ45周年】ジャンケットバンクロングスリーブTシャツ（UNISEX） \4,990 / サイズ FREE / カラー ブラック
5.ダイヤモンドの功罪
【ヤングジャンプ45周年】ダイヤモンドの功罪ロングスリーブTシャツ（UNISEX） \4,990 / サイズ FREE / カラー ホワイト
6.スナックバス江
【ヤングジャンプ45周年】スナックバス江ロングスリーブTシャツ（UNISEX） \4,990 / サイズ FREE / カラー ブラック
7.ドッグスレッド
【ヤングジャンプ45周年】ドッグスレッドロングスリーブTシャツ（UNISEX） \4,990 / サイズ FREE / カラー ホワイト
8.のあ先輩はともだち。
【ヤングジャンプ45周年】のあ先輩はともだち。ロングスリーブTシャツ（UNISEX） \4,990 / サイズ FREE / カラー ホワイト
9.テラフォーマーズ
【ヤングジャンプ45周年】テラフォーマーズロングスリーブTシャツ（UNISEX） \4,990 / サイズ FREE / カラー ブラック
■購入者特典「トレーディングカード」について
ヤングジャンプ45周年コラボのロンTまたは、エコバッグ購入者全員に、9作品×各5シーン（全45種）が描かれたトレーディングカードをプレゼントします。6cm×9cmサイズでお気に入りシーンをコレクション、スマホケースに挟めるなどマルチにご使用いただけます。
※ご購入作品と同作品のトレーディングカードのプレゼントになります。
※ロンT1枚または、エコバッグ1枚購入につき、1枚のトレーディングカードをプレゼント。
※予約、通常販売購入どちらも対象となります。
※トレーディングカードのデザインは選べません。
■デザイン先行公開について
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2440_1_d19d31c3c4d0a07bfd0525efad090705.jpg ]
■販売概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2440_2_15522f734535332c9de82cbc9a2516aa.jpg ]
■「FOREVER 21」について
「FOREVER 21」は、ユニークなスタイルと自信を刺激する最新トレンドをすべての人に提供するファッション業界のリーダーです。顧客体験に新たな焦点を当て、魅力的な価値とダイナミックな店舗環境を備え、ハイスタイルのデザインとファッションのベーシックを提供します。世界で570以上の店舗とオンラインで展開し、ECとデジタルを駆使してアクセスの利便性を向上させながら、今日のファッショナブルな消費者に選ばれるブランドとしての地位を強化し続けています。
＜FOREVER 21 JAPAN ONLINE FLAGSHIP STORE＞ https://forever21.jp/(https://forever21.jp/?utm_source=PR_FO&utm_medium=PR&utm_campaign=yj2_ound2&utm_content=20251223)
＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/forever21/(https://www.dot-st.com/forever21/?utm_source=PR_FO&utm_medium=PR&utm_campaign=yj2_st2&utm_content=20251223)
＜ZOZOTOWN＞ https://zozo.jp/shop/forever21/
＜Instagram＞ https://instagram.com/forever21_jp/
＜X＞ https://x.com/forever21_jp
＜TikTok＞ https://www.tiktok.com/@forever21_jp
■株式会社アダストリアについて
株式会社アダストリア(代表取締役社長：木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。
＜本部所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/