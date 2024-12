『スタリラ』の6年間の歩みを詰め込んだ公式メモリアルブック『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- OFFICIAL MEMORIAL BOOK』予約受付開始！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- OFFICIAL MEMORIAL BOOK』の予約受付開始をご案内いたします。

『スタリラ』の6年間の歩みを詰め込んだ公式メモリアルブックが登場!

惜しまれつつも2024年9月でサービス終了を迎えた、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』。

作中に登場した舞台少女やメモワールのビジュアルに加え、舞台少女たちが紡いできた様々な物語を、600ページ越えの大ボリュームでお届けします!

この本があればいつでも『スタリラ』の世界を振り返ることができる、舞台創造科必携のアイテムです!

※コラボイベント等、一部未収録の内容がございます。

■商品概要

※画像は制作中のイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

商品名:少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- OFFICIAL MEMORIAL BOOK

仕様:A4判(縦型)/608P/三方背BOX付

価格:14,300円(10%税込)

発行・発売:株式会社ブシロードワークス

発売日:2025年3月28日(金)予定

商品ページURL:https://gekkan-bushi.com/topics/starlightrelive_memorialbook/

■早期予約特典

現在ご予約受付中!

2025年2月2日(日)までのご予約で、16P小冊子が1冊ついてきます!

■店舗特典

対象店舗でのご購入で、下記の特典がついてきます!

・国内店舗

【ゲーマーズ有償特典 『超』限定版】タペストリー&缶バッジ6個セット

【ゲーマーズ有償特典 限定版】缶バッジ6個セット

【ゲーマーズ無償特典】A4クリアファイル

【メロンブックス無償特典】B2ポスター

【ブシロードオンラインストア無償特典】L判ブロマイド

【Amazon無償特典】スクエア缶バッジ

・海外店舗

【三日月無償特典】金箔押しスクエアスタンド缶バッジ

※各店舗特典のデザインは、後日解禁予定です。

※ゲーマーズ有償特典『超』限定版、限定版の缶バッジは同様のものとなります。

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)Project Revue Starlight (C) 2025 Ateam Entertainment Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD WORKS