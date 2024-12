パトリック選手　完全移籍加入のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

パトリック / Anderson PATRIC Aguiar Oliveira

■ポジション

FW



■生年月日

1987年10月26日



■出身地

ブラジル



■身長/体重

187cm/85kg



■チーム歴

パイサンドゥSC(ブラジル) - CAヴィラ・リカ(ブラジル) - サンタ・クルズFC(ブラジル) - サルグエイロAC(ブラジル) - ADRCイカザ(ブラジル) - デモクラタFC(ブラジル) - ヴェラ・クルズFC(ブラジル) - SERサンジョゼ(ブラジル) - アメリカーノFC(ブラジル) - ミストEC(ブラジル) - ヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル) - ヴィラ・ノヴァFC(ブラジル) - アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル) - 川崎フロンターレ - ヴァンフォーレ甲府 - フォルトレーザ(ブラジル) - ガンバ大阪 - サルグエイロAC(ブラジル) - サンフレッチェ広島 - ガンバ大阪 - 京都サンガF.C. - 名古屋グランパス





■出場記録J1リーグ 328試合(101得点)J3リーグ 3試合(1得点)カップ戦 31試合(11得点)

◼️コメント

神様には感謝をしています。

またプレーする機会を与えてくれて、本当にツエーゲン金沢関係者の皆さんには感謝をしています。

ツエーゲン金沢でプレーをできること、新たな挑戦をできることに楽しみと希望でいっぱいです。

ツエーゲン金沢サポーターの皆様に少しでも早くお会いできることを楽しみにしております。

目標であるJ2昇格をファン、サポーターとクラブ関係者全員で必ず果たしますので、後押し・素晴らしい声援を引き続きよろしくお願いします!

Sou grato a Deus por me dar essa oportunidade de ir para Kanazawa agradeço as diretores, presidente e camisão tecnica por confiar no meu trabalho, estou muito feliz e motivado para encara esse novo desafio. Não vejo a hora de encontrar a torcida quero dar muitas alegrias para todos eles, que juntos possamos conseguir nosso objetivo de colocar Kanazawa na J2 por favor nos apoio ! Obrigado