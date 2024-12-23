【大分県南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、大分県南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社マルミヤストア（大分県佐伯市）：1,578人

2位. 社会医療法人長門莫記念会（大分県佐伯市）：716人

3位. 社会医療法人帰巖会（大分県豊後大野市）：703人

4位. 社会医療法人小寺会（大分県佐伯市）：425人

5位. 山田水産株式会社（大分県佐伯市）：415人

6位. 医療法人慈恵会（大分県佐伯市）：362人

7位. さくら運輸株式会社（大分県佐伯市）：244人

8位. 社会福祉法人紫雲会（大分県豊後大野市）：232人

8位. 社会福祉法人長陽会（大分県佐伯市）：232人

10位. 株式会社ファンメディカル（大分県佐伯市）：209人

11位. 株式会社大分県畜産公社（大分県豊後大野市）：203人

12位. 大分部品株式会社（大分県佐伯市）：202人

13位. 社会福祉法人佐伯市社会福祉協議会（大分県佐伯市）：196人

14位. 石田土木株式会社（大分県佐伯市）：194人

15位. 佐伯重工業株式会社（大分県佐伯市）：183人

16位. 佐伯広域森林組合（大分県佐伯市）：156人

17位. 医療法人新生会（大分県豊後大野市）：155人

18位. 株式会社長尾製作所（大分県佐伯市）：150人

19位. 社会福祉法人偕生会（大分県豊後大野市）：137人

20位. 株式会社二豊鉄工所（大分県佐伯市）：135人

21位. 壽工業株式会社（大分県佐伯市）：132人

22位. 株式会社山忠（大分県佐伯市）：124人

23位. 医療法人ニコニコ診療所（大分県豊後大野市）：118人

24位. 社会福祉法人双樹会（大分県佐伯市）：115人

25位. 社会福祉法人任運社（大分県豊後大野市）：101人

26位. 株式会社友岡組（大分県豊後大野市）：100人

27位. 大和鉄工株式会社（大分県佐伯市）：98人

28位. 株式会社クニナリ（大分県佐伯市）：97人

29位. 社会福祉法人佐伯民生福祉会（大分県佐伯市）：92人

30位. 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会（大分県豊後大野市）：88人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db