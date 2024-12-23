【大分県北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、大分県北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. ダイハツ九州株式会社（大分県中津市）：3,376人

2位. 大分キヤノン株式会社（大分県国東市）：2,786人

3位. マレリ九州株式会社（大分県宇佐市）：728人

4位. ＴＯＴＯサニテクノ株式会社（大分県中津市）：659人

5位. 三和酒類株式会社（大分県宇佐市）：384人

6位. 社会医療法人玄真堂（大分県中津市）：382人

7位. 医療法人新生会（大分県豊後高田市）：351人

8位. ＴＯＴＯファインセラミックス株式会社（大分県中津市）：340人

9位. 株式会社ホットスタッフ大分（大分県宇佐市）：324人

9位. 医療法人明徳会（大分県宇佐市）：324人

11位. 医療法人杏林会（大分県中津市）：312人

12位. 株式会社ヨロズ大分（大分県中津市）：306人

13位. 株式会社西野物産（大分県中津市）：273人

14位. 医療法人信和会（大分県宇佐市）：269人

15位. 九州市光工業株式会社（大分県中津市）：262人

16位. 株式会社住理工大分ＡＥ（大分県豊後高田市）：240人

17位. 株式会社中津急行（大分県中津市）：236人

18位. 社会福祉法人直心会（大分県中津市）：225人

19位. 社会福祉法人中津市社会福祉協議会（大分県中津市）：221人

20位. 医療法人社団中津胃腸病院（大分県中津市）：217人

21位. 社会福祉法人安岐の郷（大分県国東市）：215人

22位. 株式会社住理工九州（大分県豊後高田市）：214人

23位. 西日本土木株式会社（大分県豊後高田市）：208人

24位. 医療法人三光会（大分県中津市）：206人

25位. 株式会社キヌガワ大分（大分県中津市）：200人

26位. 有限会社ＥＣＡ（大分県宇佐市）：199人

27位. 株式会社京製メック（大分県国東市）：192人

28位. 株式会社クローバー食品（大分県豊後高田市）：191人

29位. 株式会社菅組（大分県豊後高田市）：173人

30位. 株式会社トヨ・テック（大分県豊後高田市）：163人

30位. 株式会社九州フセラシ（大分県宇佐市）：163人



※主なランキング詳細

大分県中津市：https://salesnow.jp/db/reports/155572

大分県豊後高田市：https://salesnow.jp/db/reports/965344

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db