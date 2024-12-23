【大分県中部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、大分県中部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

【ランキングTOP30】

1位. 株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン（大分県臼杵市）：3,122人

2位. 株式会社アステム（大分県大分市）：2,559人

3位. 大分県農業協同組合（大分県大分市）：2,211人

4位. 株式会社大分銀行（大分県大分市）：1,905人

5位. 株式会社ダイナックス（大分県大分市）：1,419人

6位. 大分キヤノンマテリアル株式会社（大分県杵築市）：1,397人

7位. 株式会社アメイズ（大分県大分市）：916人

8位. ソイテックスジャパン株式会社（大分県大分市）：761人

9位. 株式会社トキハ（大分県大分市）：722人

10位. 社会医療法人財団天心堂（大分県大分市）：715人

10位. 株式会社トキハインダストリー（大分県大分市）：715人

12位. 社会医療法人関愛会（大分県大分市）：711人

13位. 社会医療法人三愛会（大分県大分市）：707人

14位. 株式会社豊和銀行（大分県大分市）：661人

15位. 社会医療法人敬和会（大分県大分市）：632人

16位. 大分県厚生農業協同組合連合会（大分県別府市）：631人

16位. 鶴崎海陸運輸株式会社（大分県大分市）：631人

18位. 社会福祉法人大分県社会福祉事業団（大分県大分市）：611人

19位. 株式会社オーイーシー（大分県大分市）：605人

20位. 旭化成メディカルＭＴ株式会社（大分県大分市）：598人

21位. エスティケイテクノロジー株式会社（大分県大分市）：582人

22位. 国立大学法人大分大学（大分県大分市）：567人

23位. 社会医療法人恵愛会（大分県大分市）：559人

24位. 杉乃井ホテル＆リゾート株式会社（大分県別府市）：522人

25位. 株式会社ホームインプルーブメントひろせ（大分県大分市）：510人

26位. 株式会社デンケン（大分県由布市）：495人

27位. 医療法人社団春日会（大分県別府市）：473人

27位. ジェイリース株式会社（大分県大分市）：473人

29位. フンドーキン醤油株式会社（大分県臼杵市）：451人

30位. 医療法人平成会（大分県日出町）：446人

※主なランキング詳細

大分県大分市：https://salesnow.jp/db/reports/390582

大分県別府市：https://salesnow.jp/db/reports/697690



「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db