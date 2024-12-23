【大分県西部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、大分県西部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 名水美人ファクトリー株式会社（大分県竹田市）：394人

2位. 名水美人ファクトリー株式会社（大分県竹田市）：372人

2位. 名水美人ファクトリー株式会社（大分県竹田市）：372人

4位. 医療法人雄仁会（大分県竹田市）：282人

5位. 社会医療法人社団大久保病院（大分県竹田市）：267人

6位. 日田キヤノンマテリアル株式会社（大分県日田市）：243人

7位. 玖珠ＮＯＫ株式会社（大分県九重町）：203人

8位. 中央発条工業株式会社（大分県日田市）：199人

9位. 株式会社フレイン（大分県竹田市）：174人

10位. 医療法人秋水堂（大分県日田市）：171人

11位. 医療法人利光会（大分県日田市）：164人

12位. 一般社団法人竹田市医師会（大分県竹田市）：157人

13位. 医療法人咸宜会（大分県日田市）：144人

14位. 医療法人社団知心会（大分県日田市）：143人

15位. 大分大山町農業協同組合（大分県日田市）：138人

16位. 特定医療法人聖陵会（大分県日田市）：135人

17位. 医療法人百花会（大分県日田市）：127人

18位. 社会福祉法人翠明会（大分県日田市）：125人

19位. 社会福祉法人福寿会（大分県日田市）：122人

20位. 社会福祉法人平成会（大分県日田市）：118人

20位. 医療法人社団宗仁会（大分県日田市）：118人

22位. 有限会社本川牧場（大分県日田市）：116人

23位. 社会福祉法人玖珠会（大分県玖珠町）：110人

24位. 社会福祉法人大喜福祉会（大分県日田市）：108人

25位. 社会福祉法人大樹会（大分県九重町）：104人

26位. 医療法人石田記念会（大分県日田市）：99人

27位. 医療法人豊堂（大分県日田市）：97人

28位. 日田バス株式会社（大分県日田市）：93人

29位. 医療法人豊山会（大分県九重町）：90人

30位. 社会福祉法人すぎのこ村（大分県日田市）：89人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db