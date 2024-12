2025年1月28日（火）、株式会社100と株式会社オロ、共催ウェビナーを開催「部門を超えてデータを価値に変えるシステム導入の秘訣」

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)は、株式会社オロと共催で、2025年1月28日(火)にオンラインウェビナーを開催します。本ウェビナーでは、CRMやERPなど業務システムの導入・運用に関する課題解決のポイントを、具体的な事例を交えて解説します。

現場で直面する課題に、こんなお悩みはありませんか?

- 「営業担当が忙しく、データ入力がタイムリーに行われない」- 「部門間でデータ管理が分かれており、追いかけている数字がバラバラ」

本ウェビナーでは、多くの企業が直面している「データ入力を現場に根付かせる」という課題や、「部門ごとに眠るデータの橋渡し」について、すぐに実践できる対応方法をご紹介いたします。さらに、CRMシステム「HubSpot」とERPシステム「ZAC」の連携事例から、分断されていた業務データを一つに結び付け、より確かな経営の判断軸として活用するまでの道のりを、実践に基づいてお伝えいたします。

ウェビナー概要

タイトル:

現場メンバーのデータ入力が促進されるためには?「部門を超えてデータを価値に変えるシステム導入の秘訣」

開催日時:2025年1月28日(火) 14:00 ~ 15:00

開催場所:オンライン(Zoom)

参加費:無料

登壇者紹介

ウェビナーに申し込む :https://zac.go.oro.com/form/seminar-20250128_hundred

株式会社オロ カスタマーソリューショングループ 副グループ長

大瀧 智広 氏



株式会社オロに入社後、クラウドERP「ZAC」の新規営業を経て、

マーケティング部門へ異動し、セミナーや補助金サポート担当として、企業の生産性向上につながる施策の企画・運営を経験。現在はZAC既存顧客に提案活動を行う、カスタマーソリューショングループ(CSL)の副グループ長と、CSLの営業活動の支援・最適化・新サービス創出を担う、カスタマーオペレーションチームの責任者を兼務している。

株式会社100 取締役

遠藤 祐太朗



RevOpsコンサルタントとして、HubSpotの思想に基づいたマーケティング、セールス、CS組織の戦略・プロセス設計および実行支援まで一気通貫で担当している。お客様のビジネス成長を前提とした+αのコンサルティングを得意とする。グローバル企業や海外市場へのビジネス支援も担当する。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援



株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞しています。また、ITreview Grid Award 2024 Fallにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本