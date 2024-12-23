『【再放送】2024年セキュリティレポート』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/assured-speakers-20250123/M1D



■ 本セミナーは 2024年 12月 18日（水）開催セミナーの再放送です。

■ 多くのご要望をいただきましたので、再放送の開催が決まりました！



■ Assuredのセキュリティ評価責任者が独自データを用いて2024年を振り返ります



■ 2024年セキュリティ対策未実施項目TOP10

クラウド事業者のセキュリティ対策について、2023年との比較、考察と実施率が低い項目TOP10をまとめ、各項目について解説します。



■ 2024年 SaaS事業者のランサムウェア対策とサプライチェーン管理の実態

感染しないための対策と感染に備える対策の2つの観点から、ランサムウェア対策の実態に加え、近年より一層重要度が高まっているプライチェーン管理の実態について解説します。



■主催・共催

株式会社アシュアード

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

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