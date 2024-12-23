『【再放送】2024年セキュリティレポート』というテーマのウェビナーを開催
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/assured-speakers-20250123/M1D
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/assured-speakers-20250123/M1D
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8iaTCqzCalI ]
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/assured-speakers-20250123/M1D
■ 本セミナーは 2024年 12月 18日（水）開催セミナーの再放送です。
■ 多くのご要望をいただきましたので、再放送の開催が決まりました！
■ Assuredのセキュリティ評価責任者が独自データを用いて2024年を振り返ります
■ 2024年セキュリティ対策未実施項目TOP10
クラウド事業者のセキュリティ対策について、2023年との比較、考察と実施率が低い項目TOP10をまとめ、各項目について解説します。
■ 2024年 SaaS事業者のランサムウェア対策とサプライチェーン管理の実態
感染しないための対策と感染に備える対策の2つの観点から、ランサムウェア対策の実態に加え、近年より一層重要度が高まっているプライチェーン管理の実態について解説します。
■主催・共催
株式会社アシュアード
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/assured-speakers-20250123/M1D
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8iaTCqzCalI ]