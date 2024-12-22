【熊本県阿蘇地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、熊本県阿蘇地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 阿蘇農業協同組合（熊本県阿蘇市）：458人

2位. 医療法人社団坂梨会（熊本県阿蘇市）：444人

3位. 熊本ＮＯＫ株式会社（熊本県阿蘇市）：375人

4位. 医療法人社団大徳会（熊本県阿蘇市）：336人

5位. オムロン阿蘇株式会社（熊本県阿蘇市）：239人

6位. 医療法人高森会（熊本県阿蘇市）：235人

7位. 社会福祉法人小国町社会福祉協議会（熊本県小国町）：229人

8位. 社会福祉法人やまなみ会（熊本県阿蘇市）：194人

9位. 阿蘇ＮＯＫ株式会社（熊本県阿蘇市）：166人

10位. 株式会社阿蘇ファームランド（熊本県南阿蘇村）：142人

11位. 社会福祉法人順和会（熊本県南阿蘇村）：130人

11位. 株式会社青山製作所熊本工場（熊本県高森町）：130人

13位. 株式会社みやはら（熊本県阿蘇市）：121人

14位. 社会福祉法人岳寿会（熊本県高森町）：111人

15位. 医療法人社団順幸会（熊本県南阿蘇村）：110人

16位. 阿蘇森林組合（熊本県阿蘇市）：90人

17位. 株式会社Ｔ＆Ｇ ＮＥＴＷＯＲＫＳ ＪＡＰＡＮ（熊本県産山村）：86人

18位. 阿蘇ゴルフアンドホテルリゾート株式会社（熊本県阿蘇市）：82人

19位. 株式会社南阿蘇ケアサービス（熊本県南阿蘇村）：78人

20位. 社会福祉法人阿蘇市社会福祉協議会（熊本県阿蘇市）：75人

21位. 社会福祉法人昭寿会（熊本県南小国町）：72人

22位. タッド株式会社（熊本県阿蘇市）：69人

23位. 有限会社阿部牧場（熊本県阿蘇市）：68人

24位. 株式会社熊本フレイン（熊本県小国町）：60人

24位. 医療法人坂梨ハート会（熊本県阿蘇市）：60人

26位. 瀬の本高原リゾート株式会社（熊本県南小国町）：59人

26位. 社会福祉法人白久寿会（熊本県南阿蘇村）：59人

26位. 社会福祉法人蘇幸会（熊本県阿蘇市）：59人

29位. 有限会社コンフォートクリエーション（熊本県阿蘇市）：58人

30位. 株式会社古今堂（熊本県南阿蘇村）：56人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db