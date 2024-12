【オンラインアメリカ手話】「Native Camp American Sign Language」のβ版サービス開始！

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋)は、オンラインアメリカ手話サービス「Native Camp American Sign Language」をβ版として運用開始いたしました。

Commission on the Deaf and Hard of Hearingによると、アメリカ手話(ASL)はアメリカにおいて英語、スペイン語に次ぐ第3の言語として広く使用されています。

また、アメリカ最大のスポーツイベントであるNFLスーパーボウルのハーフタイムショーで、リアーナのステージで手話通訳を担当したジャスティナ・マイルズ(Justina Miles)さんのパフォーマンスが世界中で注目を集めたことから、アメリカ手話の普及がますます進むことが期待されています。

このような背景を受け、270万人以上のユーザーを抱えるオンライン英会話No.1のネイティブキャンプでは、アメリカ手話を学びたい方々に向け、「もっと手軽にアメリカ手話を学べるサービス」の提供を目指し、2024年12月16日(月)より、β版の試験運用を開始いたしました。

オンラインアメリカ手話のβ版がリリース!

レッスンでは、アメリカ手話の単語やフレーズに加え、手話文化を紹介についても紹介しています。例えば、「アメリカ手話で『日本人』をどのように表現する?」といったシンプルで実用的な表現を学ぶことができます。

実際の教材では、まずイラストを使って手話の動作を視覚的に確認し、その後実践的に学んでいく形式を採用しています。

次に、講師と一緒に動画を通じて手話の実践的な表現を学びます。実際に講師と手話を練習することで、楽しく効果的に学ぶことができます。また、生徒の習熟度に応じて、段階的に手話の表現が長くなり、より複雑なコミュニケーションができるようになります。

教材は自由に閲覧できるため、ぜひご確認ください。

手話教材 :https://asl.nativecamp.net/textbook/page-detail/2/18247(https://asl.nativecamp.net/textbook/page-detail/2/18247)

Native Camp American Sign Language の特長

Native Camp American Sign Languageは、手話への敷居が低く、講師が寄り添って、楽しく手話を学ぶアメリカ手話学習プラットフォームです。

1. 初心者でも安心のマンツーマン指導

経験豊富な講師陣が、各生徒の目標やニーズに合わせたレッスンを提供します。英語が堪能な講師も在籍しており、英語での補足説明が可能です。アメリカ手話学習が初めての方でも安心して受講できます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、アメリカ手話に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでもアメリカ手話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

* 定期メンテナンスを除く

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役: 谷川 国洋

事業内容: オンライン英会話サービス事業 / オンラインアメリカ手話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

