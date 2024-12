アメ横老舗化粧品店の株式会社シルクロード化粧品が新事業として完全予約制のレーシングシミュレーターショップを2024年12月1日(日)にフルオープンしました！当店3階でお待ちしております！

株式会社シルクロード化粧品KC Kinetica

アメ横の老舗化粧品店である株式会社シルクロード化粧品(代表:鈴木敏道、本社:東京都台東区上野4-6-11)は新事業として、完全予約制のレーシングシミュレーターショップを2024年12月1日に当店3階にてフルオープンいたしました。

当店の理念

For the Joy of Momentum

駆ける歓びをすべての人に

初心者も上級者も、ここでスキルは進化する

最新シミュレーターとプロドライバーの指導が、あなたのスキルを磨く

KC Kinetica - モータースポーツを、もっと身近に

KC Kineticaは、すべての人にモータースポーツの楽しさを体験していただきたいという理念のもとに設立されました。

初めての方でも、テクニックを磨きたい方でも、快適な環境でモータースポーツをお楽しみいただけることを目指しております。

完全予約制のレーシングシミュレーターショップ

15年以上の経験を持つプロのドリフトドライバーが全ての人にモータースポーツの楽しさを伝えたいという思いがきっかけでこの事業が始まりました。

そのため、当店では「お客様一人一人に寄り添った最高のサービス」を提供するため、完全予約制を採用しております。

運転スキルを磨きたい方やモータースポーツを気軽に楽しみたい方、さらにプロ仕様の設備で本格的な練習をしたい方に最適な環境です。

初心者から上級者まで幅広いニーズに応える環境をご用意し、プロフェッショナルなサポートを通じてモータースポーツの魅力を存分に体験していただけます。

Simulator1(全体)Simulator1(ハンドル+足回り)Simulator2(全体)Simulator2(ハンドル+足回り)

当店は、1階のシルクロード化粧品のレジを通り、螺旋階段を上がった先の3階にございます。アメ横の喧騒を抜けると、まるで隠れ家のような別空間が広がっています。

「運転を気軽に試してみたい」「他人の目を気にせず集中して練習したい」など、どんなご要望にもお応えします。

Sigma Integrale のアジア初の公式インテグレーター

シルクロード化粧品店当ビル螺旋階段KC Kinetica入口KC Kinetica店内

当店は、Sigma Integrale のアジア初の公式インテグレーターとして、Sigma Integrale のDKモーションシステムを扱っております。

このモーションシステムを搭載した、技術的にも類を見ないレーシングシミュレーターで実車のような走行感と臨場感をぜひお楽しみいただければと思っております。

企業イベント、プロモーションイベント、プライベートイベント用に当店のシミュレーターをお貸しすることも可能です。

シミュレーターの組み立てだけでなくBTOパソコンまで幅広くカバーしております。

もちろん、現地での組み立てやセッティングサポートも手配可能です。

提供するサービス、製品ともにプロ仕様で最高峰のシミュレーターをご提供いたします。

KC Kineticaの魅力

Sigma Integrale DK6+ Motion System

当店では、モータースポーツを存分に楽しめる店内完結型の対戦システムを導入しています。友人同士での対戦はもちろん、プロドライバーとの対戦やドライビングレッスンも可能です。

主な体験コンテンツ

- スピードを競うレース対戦- ドリフト技術を競うドリフト追走対戦- 当店のプロドライバーとリアルタイムで共に走るインタラクト型ドライビングスクール

プロ仕様のシミュレーターと臨場感あふれる環境で、初心者から上級者まで楽しめる内容をご用意しています。



また、当店のプロドライバーは、現役のレース経験を活かし、技術的な指導に加えてメカ知識の提供も行っています。

主なサポート内容

- モーションシステムのご案内- シミュレーター全体のセットアップサポート- 実車の知識をフィードバックした実践的なアドバイス

これらのサポートを通じて、より深くモータースポーツを楽しんでいただける環境を整えています。

当店のプロドライバーについて

当店のプロドライバーであるカイル・クー二ー (Kyle Cooney、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身) は、現在も現役でドリフトレースに参加しているだけでなく、D1の英語解説も行っております。

当店のレーシング講習では、英語は勿論、日本語でも彼から直接指導が受けられます。

現役ドライバーならではのリアルな経験と知識をもとに、初心者から上級者まで幅広く対応します。

さらに、彼自身も当店のシミュレーターで実戦に備えて練習を重ねています。

モータースポーツを愛する全ての人に「最高の練習環境」を届けたいという思いから、このお店が生まれました。

当店のサービス内容

フリーセッション Free Session

10mins \1,000

20mins \1,800

1hr Pack(10mins x 6) \5,000

1hr Pack(20mins x 3) \4,500

レーシング講習 Racing Lesson

初回1時間 First Time 1hr \8,000

初心者1時間 Beginner 1hr \10,000

初心者3時間 Beginner 3hrs \20,000

中級者1時間 Intermediate 1hr \7,000

中級者3時間 Intermediate 3hrs \14,000

その他 Others

Sigma Integraleのモーションシステム販売(公式Integrator)

パソコンやシミュレーターの組み立ておよびセットアップ

車の部品販売 など

ぜひお気軽にお問い合わせください。

店舗情報

KC Kinetica看板

KC Kinetica

2024年12月1日(日)オープン

営業時間:10:00-18:00

住所:東京都台東区上野 4-6-11 3F

アクセス: JR御徒町駅から徒歩3分。都営大江戸線上野御徒町駅、銀座線上野広小路駅、日比谷線仲御徒町駅 A7出口から徒3分

会社概要

株式会社シルクロード化粧品

代表取締役:鈴木敏道

本社住所:東京都台東区上野 4-6-11

URL: 株式会社シルクロード化粧品:https://www.cosme-silkroad.co.jp/

KC Kinetica: https://www.kckinetica.com/