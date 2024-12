TVアニメ「らんま1/2」アニメ第2期が制作決定！　第２期制作決定イラスト、第2期制作決定特報PVを公開！　第1期は2025年1月1日より各動画配信サービスでも順次配信開始決定！

株式会社小学館集英社プロダクション

「うる星やつら」「めぞん一刻」「犬夜叉」「境界のRINNE」「MAO」などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画「らんま1/2」が完全新作的アニメ化!

高橋先生は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」にて『コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されています。

また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破しています。

本作「らんま1/2」は「週刊少年サンデー」1987年36号~1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作です。

物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まります。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子!?

乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのでした…。

乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっています。

この度、第12話の日本テレビでの放送直後に、TVアニメ「らんま1/2」第2期制作決定を発表いたしました!

発表と同時に、キャラクターデザイン・谷口宏美による第2期制作決定イラストも公開!

今回のイラストでは、第2期を知らせるかのようにピースサインをする乱馬(男)、らんま(女)、あかね、玄馬(パンダ)が描かれています。

そして、第2期制作決定特報PVも公開!

2024年10月からの放送で描かれてきたさまざまなシーンが、キャラクターたちのボイスとともに次々と展開されていく映像となっており、これまでの物語を振り返ることができます。

PVの後半には、暗器がこちらに向かって飛んでくる第2期の映像や、「覚悟せい、早乙女乱馬」という男性キャラクターの録り下ろしボイスも使用。この男性キャラクターはいったい誰なのか? 物語にどのように関わってくるのか? 第2期の続報が待ち遠しい映像に仕上がっています。

また、第1期は現在、放送直後よりNetflixにて独占配信中ですが、2025年1月1日より各動画配信サービスでも順次配信開始となることも発表されました。

配信サービスの一覧は公式サイトの[放送・配信情報]のページで確認することができます。

アニメ公式X(@ranma_pr)では、アニメ第2期制作決定を記念してフォロー&リポストキャンペーンがスタート。

アニメ公式X(@ranma_pr)のキャンペーンポストをリポストすると、オープニングムービーの1カットを使用したオリジナルデザインのQUOカード500円分が抽選で100名に当たります。

さらに、ハッシュタグ「#らんまアニメ2期決定」をつけて、第1期の感想を引用リポストすると、当選確率が上がります。

詳細はアニメ公式X(@ranma_pr)にてご確認ください。

■第2期制作決定特報PV

今回解禁となった第2期制作決定特報PVは、乱馬の「早乙女乱馬です」という自己紹介のシーンから始まります。壮大なBGMが流れるなか、2024年10月からの放送で描かれてきたさまざまなシーンが、キャラクターたちのボイスとともに次々と展開されていきます。

物語の軌跡を辿るかのような演出の先に、作品のロゴが大きく登場。すると、暗器がこちらに向かって飛んでくる第2期の映像が映し出されます。

「アニメ第2期制作決定!」というテロップが表示されると、「覚悟せい、早乙女乱馬」という男性キャラクターの録り下ろしボイスが流れて映像は幕を閉じます。この男性キャラクターはいったい誰なのか? 物語にどのように関わってくるのか? 第2期の続報が待ち遠しい映像に仕上がっています。

【第2期制作決定特報PV】

YouTube公開URL:https://youtu.be/ETP6nFpSBb8

■TVアニメ「らんま1/2」作品概要

●作品名

らんま1/2

●イントロダクション

早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。

しかし乱馬にはある悩みが…。

中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、

水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた!?

乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕!

●放送/配信情報

2024年10月より、日本テレビ系にて順次全国放送中!

放送直後よりNetflixにて独占配信中!

2025年1月1日より各動画配信サービスでも順次配信開始

●原作

原作/高橋留美子「らんま1/2」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)

●STAFF

監督:宇田鋼之介

シリーズ構成:うえのきみこ

キャラクターデザイン:谷口宏美

総作画監督:谷口宏美、吉岡 毅、齊藤佳子、大津 直

メインアニメーター:内藤 直、青木里枝

POPアートワーク:北村みなみ

美術監督:大川千裕

色彩設計:垣田由紀子

撮影監督:加納 篤

編集:柳 圭介

音響監督:宇田鋼之介

音響効果:長谷川卓也

選曲:茅原万起子

音響制作:dugout

音楽:和田 薫

企画プロデュース:小学館集英社プロダクション

制作:MAPPA

製作:「らんま1/2」製作委員会

●CAST

早乙女乱馬:山口勝平

らんま:林原めぐみ

天道あかね:日高のり子

天道なびき:高山みなみ

天道かすみ:井上喜久子

天道早雲:大塚明夫

早乙女玄馬:チョー

響 良牙:山寺宏一

シャンプー:佐久間レイ

九能帯刀:杉田智和

九能小太刀:佐倉綾音

小乃東風:森川智之

三千院 帝:宮野真守

白鳥あずさ:悠木 碧

いちろう:関 智一

ナレーション:緒方賢一

※「日高のり子」の「高」は「はしご高」となります。媒体の性質上記載が難しい場合は、その旨付記ください。

●MUSIC

オープニングテーマ:ano「許婚っきゅん」(TOY'S FACTORY)

エンディングテーマ:りりあ。「あんたなんて。」(VIA / TOY'S FACTORY)

●WEB

公式サイト:https://ranma-pr.com/

公式X:https://x.com/ranma_pr (推奨ハッシュタグ:#らんまアニメ)

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@ranma_pr

●原作情報

少年サンデーコミックススペシャル

「らんま1/2」

全1~20巻、好評発売中!

高橋留美子

定価:各1,045円(税込)

発行:小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/44915?sort=old

「らんま1/2 SSC 完全復刻 BOX」

高橋留美子

内容:SSC復刻コミックス全38巻

収納BOX2箱

複製原画2枚セット入り特製コレクションホルダー

価格:29,700円(税込)

発行:小学館

発売日:2025年2月予定

※完全受注生産(予約期間:2025年1月7日23時59分まで)

※予定は変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

▼予約方法など詳しくはこちら!

https://dps.shogakukan.co.jp/ranmabox

「らんま1/2 メモリアルブック 復刻版」発売中!

高橋留美子

定価:2,200円(税込)

発行:小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09199086

Netflix (ネットフリックス) について

Netflixは、190以上の国や地域で2億7,000万人の有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスの一つです。各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズや映画、ゲームなどを多くの言語で配信しています。好きな時に、好きな場所から、好きなだけ作品を楽しんでいただくことができ、いつでも料金プランを変更いただけます。

Netflix Japan公式アカウント

Netflix:https://www.netflix.com/jp/

X:https://twitter.com/NetflixJP

Anime X:https://twitter.com/NetflixJP_Anime

Instagram:https://www.instagram.com/netflixjp

TikTok : https://www.tiktok.com/@netflixjapan

YouTube:https://www.youtube.com/c/NetflixJP

Anime YouTube:https://www.youtube.com/netflixanime

Facebook:https://www.facebook.com/netflixjp

<画像掲出の際は下記コピーライトのご記載をお願いいたします>

(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会