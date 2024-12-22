【熊本県熊本地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、熊本県熊本地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社（熊本県菊陽町）：9,117人

2位. 株式会社ゆめマート熊本（熊本県熊本市）：2,938人

3位. 株式会社肥後銀行（熊本県熊本市）：2,634人

4位. ＫＭバイオロジクス株式会社（熊本県熊本市）：1,986人

5位. 東京エレクトロン九州株式会社（熊本県合志市）：1,835人

6位. 株式会社総合プラント（熊本県熊本市）：1,816人

7位. 平田機工株式会社（熊本県熊本市）：1,584人

8位. Ｊａｐａｎ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ株式会社（熊本県菊陽町）：1,411人

9位. 株式会社くまさんメディクス（熊本県熊本市）：1,362人

10位. 国立大学法人熊本大学（熊本県熊本市）：1,298人

11位. 株式会社マイスティア（熊本県合志市）：1,285人

12位. 春日管財株式会社（熊本県熊本市）：1,230人

13位. 株式会社テクノクリエイティブ（熊本県熊本市）：1,144人

14位. 株式会社ヒライ（熊本県熊本市）：1,137人

15位. 株式会社熊本銀行（熊本県熊本市）：1,136人

16位. 株式会社キューネット（熊本県熊本市）：1,040人

17位. 医療法人桜十字（熊本県熊本市）：1,020人

18位. 株式会社アヴェイル（熊本県益城町）：1,002人

19位. 株式会社ヨネザワ（熊本県熊本市）：958人

20位. 社会医療法人令和会（熊本県熊本市）：941人

21位. 社会医療法人寿量会（熊本県熊本市）：900人

22位. 医療法人財団聖十字会（熊本県熊本市）：857人

23位. 株式会社再春館製薬所（熊本県益城町）：827人

24位. アイシン九州株式会社（熊本県熊本市）：765人

25位. 株式会社ナースパワー人材センター（熊本県熊本市）：753人

26位. メルコパワーセミコンダクタチップ株式会社（熊本県合志市）：745人

27位. 社会医療法人芳和会（熊本県熊本市）：744人

28位. 医療法人清和会（熊本県熊本市）：734人

29位. 株式会社エーブル（熊本県八代市）：725人

30位. 株式会社ＳＹＳＫＥＮ（熊本県熊本市）：724人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db

